افزایش 10 درصدی بارندگی در کرمانشاه/ 505 میلیون متر مکعب ذخیره آبی سدهای استان

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با توجه به اینکه تا امروز بیش از 351 میلیمتر بارندگی در سطح استان داشته ایم، بیانگر افزایش 7 درصدی بارندگی نسبت به دوره بلند مدت و ده درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

کیاست امیریان با اشاره به ظرفیت 730 میلیون متر مکعبی سدهای استان گفت: با توجه به پیش بینی های انجام شده، سال آبی امسال، سال نرمالی خواهد بود که ذخیره 505 میلیون متر مکعبی کنونی سدهای استان بیانگر همین مطلب است.

وی افزود: در صورت دقت در مصرف و تداوم بارندگی ها تا اوایل خرداد ماه سال آینده، 225 میلیون متر مکعب به ظرفیت سدهای استان اضافه خواهد شد.

امیریان تاکید کرد: این بارندگی ها علیرغم بیشتر بودن نسبت به سنوات گذشته، هنوز کم آبی های سال های اخیر را جبران نکرده است.

این مقام مسئول با اشاره به میزان هدر رفت بالای آب در مزارع و باغ های استان، افزود: مهمترین ابزار برای پیشگیری از بروز مشکل کم آبی، صرفه جویی و دقت در مصرف بهینه است که با اصلاح سیستم های آبیاری مزارع و کشت محصولات کم آب بر، نیز می توان گام مهمی در راستای کاهش مشکلات آبی استان برداشته می شود.

وی در پایان با بیان اینکه نباید افزایش بارندگی های سال جاری را به معنای رفع مشکلات آبی استان تلقی کنیم، گفت: با وجود بارندگی های خوب و نرمال امسال، احتمال مواجه با کم آبی در تابستان آینده همچنان وجود دارد که درست مصرف کردن می تواند ما را در حل بسیاری از مشکلات فرا رو یاری دهد.