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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

بیات:

شاعران نيشابوري جزء پنج شاعر منتخب جشنواره «ره‌آورد سرزمین نور» قرار گرفتند

شاعران نيشابوري جزء پنج شاعر منتخب جشنواره «ره‌آورد سرزمین نور» قرار گرفتند

نیشابور- خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور گفت: شاعران نيشابوري جزء پنج شاعر منتخب کشور در جشنواره ملي «ره‌آورد سرزمین نور» دوره دهم و یازدهم معرفی شدند.

رمضان‌علي بيات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مسئولان حوزه فرهنگی کشور مناسبت‌ترین روش برای شناساندن بهتر وقایع دفاع مقدس را اردوی راهیان نور در نظر گرفتند.

وي بیان كرد: چند جشنواره ره‌آورد سرزمین نور در راستای اثربخشی این اردوها در سطح ملی برگزار شد.

مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور ادامه داد: با فراخوان این جشنواره، سهم بالایی از آثار هنری و ادبی ارسال شده زائران سرزمین نور در رده‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و سایر اقشار به دبیرخانه این جشنواره از این شهرستان بوده است.

بيات اضافه کرد: در همین جشنواره زهرا شرفی در دوره دهم و ملیحه‌سادات قاضی و عفت خادمی شاعران نيشابوري در دوره یازدهم توانستند جزو پنج شاعر منتخب كل كشور معرفی شوند.

کد مطلب 2255522

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