رمضان‌علي بيات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مسئولان حوزه فرهنگی کشور مناسبت‌ترین روش برای شناساندن بهتر وقایع دفاع مقدس را اردوی راهیان نور در نظر گرفتند.

وي بیان كرد: چند جشنواره ره‌آورد سرزمین نور در راستای اثربخشی این اردوها در سطح ملی برگزار شد.

مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور ادامه داد: با فراخوان این جشنواره، سهم بالایی از آثار هنری و ادبی ارسال شده زائران سرزمین نور در رده‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و سایر اقشار به دبیرخانه این جشنواره از این شهرستان بوده است.

بيات اضافه کرد: در همین جشنواره زهرا شرفی در دوره دهم و ملیحه‌سادات قاضی و عفت خادمی شاعران نيشابوري در دوره یازدهم توانستند جزو پنج شاعر منتخب كل كشور معرفی شوند.