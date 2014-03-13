عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- ماهواره چینی با اعلام این که شئی دودزا در جنوب دریای چین مشاهده کرده از تایید این که این تصاویر مربوط به هواپیمای مفقود شده مالزی است یا نه، خودداری کرد.

- جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش در حال بررسی ادامه پرداخت و یا توقف کمک مالی به مصر است.

- دو زن در حادثه ریزش ساختمانی در نیویورک کشته شدند.

- کانادا پایان ماموریت خود را در افغانستان اعلام کرد.

- پلیس ونزوئلا تظاهرات دانشجویان در کاراکاس را متفرق کرد.

- در پی گسترش تظاهرات ترکیه به 30 شهر این کشور، رسانه ها از کشته شدن دو نفر در درگیری معترضان با نیروهای پلیس خبر دادند.

- جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف غزه بمباران کردند.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس حمله موشکی به شهرک های صهیونیست نشین را محکوم کردند.

- "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان خواستار بازنگری روسیه در مواضعش نسبت به شبه جزیره کریمه شد.

- نخست وزیر چین گفت کشورش به دنبال بهبود روابط خود با آمریکا است.