مردم بخش رودخانه حق ندارند بعد از ساعات اداری مریض شوند

علی جان رکن الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح حضور نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس و تنی چند از مدیران در بخش رودخانه از توابع شهرستان رودان و موضوعات طرح شده در این جلسه ربا اشاره به مشکلات عدیده این بخش در زمینه های بهداشت، آب، برق، جاده و فضاهای تفریحی و فرهنگی، بیان داشت: بخش رودخانه با دارا بودن 48 درصد از وسعت شهرستان و برخورداری از 105 روستا به عنوان بزرگترین بخش شهرستان رودان محسوب می شود.

وی افزود: رودخانه به علت واقع شدن در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر نیاز به توجه بیش از پیش مسئولان سیاسی و امنیتی و فرهنگی استان به جوانان این منطقه دارد.

رکن الدینی نبود ایست وبازرسی وکم بودن گشت زنی نیرو های انتظامی، بخش رودخانه را محلی امن برای سوداگران مرگ و قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده است.

رکن الدینی تصریح کرد: 11 شهرک در رودخانه احداث شده که برق ندارند و برخی نیز ازداشتن آب آشامیدنی سالم بی بهره هستند. مالکین در شش شهرک با وجود بی برقی مجبور هستند در آنها ساکن شوند و مختصر روشنایی را از خانه های اطراف بگیرند.

رئیس شورای اسلامی بخش رودخانه به شبانه روزی نبودن تنها درمانگاه شهر زیارتعلی اشاره کرد و گفت: درمانگاه زیارتعلی فقط در ساعات اداری پذیرش بیمار را دارند و در این جا شما حق ندارید در ساعات غیر اداری مریض شوید. کمبود تجهیزات پزشکی، تخت بستری کافی و پزشک متخصص از دیگر کمبودهای حوزه سلامت این بخش است.

وی از نداشتن آب شرب سالم در نازدشت از توابع این بخش خبرداد و خاطر نشان کرد: بیش از یک سال و نیم پیش مسئولان قول تأمین آب شرب سالم را به مردم این روستا دادند ولی نازدشت با دارا بودن سه هزار نفر جمعیت به وسیله تانکرهای آب مجبوربه تأمین آب شرب خود هستند که از شهر زیارتعلی یا روستاهای همجوار استان کرمان خریداری می کنند.

این مسئول به افزایش ولتاژ برق منازل مسکونی روستاها بر اثر افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت: بخشی از روستای سروزه علیا با بیش از 30خانوار از نعمت آب شرب و برق محروم هستند که پیگیری های انجام شده تا کنون مشکل این روستا را حل نکرده است.

رکن الدینی بی توجهی به عشایر بومی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و یادآورشد: منابع طبیعی در قبال عشایر غیر بومی امکانات بیشتری از جمله امنیت، برق رسانی، آب، جاده و زمین در اختیارات آنها قرار داده است ولی بسیاری از عشایر بومی ازاین نعمت ها محروم هستند.

رئیس شورای اسلامی بخش رودخانه توجه به خرده مالکین را از دیگر ضروریات این بخش دانست و عنوان کرد: بیشترین تسهیلات بانکی و کمک های دولت به باغ داران بزرگ تخصیص یافته است و این در حالی است که خرده مالکین برای دریافت تسهیلات ناچیز در بروکراسی اداری گیر می کنند و مجبور به انصراف از گرفتن این تسهیلات می شوند.



