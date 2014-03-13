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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

اصغری خبر داد؛

انجام نظارت 100 درصدی طرح های توسعه بخش کشاورزي سمنان

انجام نظارت 100 درصدی طرح های توسعه بخش کشاورزي سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان از نظارت 100 درصدی طرح های توسعه بخش کشاورزي که از محل اعتبارات سال 90 تسهیلات دریافت کرده بودند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سمنان گفت: از محل تسهیلات سال 90 طرح توسعه بخش کشاورزی صاحبان 422 طرح و متقاضی دریافت تسهیلات با بانک کشاورزی قرارداد بستند و تسهیلات مربوطه را دریافت کردند.

وی افزود: برای راستی آزمایی طرح های فوق و هزینه کرد تسهیلات دریافتی در محل طرح، سه گروه کمیته نظارت استان، هسته نظارت شهرستان و کارشناسان جهاد کشاورزی کار ارزیابی و نظارت بر طرح ها را به صورت مستمر پیگیری و اقدامات لازم را انجام دادند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان یاد آوری کرد: به لحاظ ارزیابی دقیق و اجرای تعهدات صاحبان طرح ها، تعداد  190 طرح نیز مورد نظارت و ارزیابی مجدد گروه های نظارت قرار گرفت.

اصغری تعداد طرح های دارای انحراف را پنج طرح اعلان کرد و افزود: عمده انحراف ها تاخیر در انجام تعهدات بر اساس تسهیلات دریافت شده بود که تذکرات لازم به صاحبان طرح های فوق داده شد.

وی در خاتمه یاد آوری کرد: از محل اعتبارات سال 90 طرح توسعه در شهرستان سمنان بیش از 205 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ هفت درصد و اشتغالزائی برای 566 نفر، توسط متقاضیان دریافت شد که تاکنون 97 درصد طرح ها به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 2255546

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