انجام نظارت 100 درصدی طرح های توسعه بخش کشاورزي سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سمنان گفت: از محل تسهیلات سال 90 طرح توسعه بخش کشاورزی صاحبان 422 طرح و متقاضی دریافت تسهیلات با بانک کشاورزی قرارداد بستند و تسهیلات مربوطه را دریافت کردند.

وی افزود: برای راستی آزمایی طرح های فوق و هزینه کرد تسهیلات دریافتی در محل طرح، سه گروه کمیته نظارت استان، هسته نظارت شهرستان و کارشناسان جهاد کشاورزی کار ارزیابی و نظارت بر طرح ها را به صورت مستمر پیگیری و اقدامات لازم را انجام دادند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان یاد آوری کرد: به لحاظ ارزیابی دقیق و اجرای تعهدات صاحبان طرح ها، تعداد 190 طرح نیز مورد نظارت و ارزیابی مجدد گروه های نظارت قرار گرفت.

اصغری تعداد طرح های دارای انحراف را پنج طرح اعلان کرد و افزود: عمده انحراف ها تاخیر در انجام تعهدات بر اساس تسهیلات دریافت شده بود که تذکرات لازم به صاحبان طرح های فوق داده شد.

وی در خاتمه یاد آوری کرد: از محل اعتبارات سال 90 طرح توسعه در شهرستان سمنان بیش از 205 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ هفت درصد و اشتغالزائی برای 566 نفر، توسط متقاضیان دریافت شد که تاکنون 97 درصد طرح ها به بهره برداری رسیده است.