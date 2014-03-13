به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسن جمیلی افزود: برگزاری این همایش در جلسه هیأت نمایندگان اتاق زنجان مصوب و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است و از همه سرمایه‌گذاران خارجی که حتی از یک دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای حضور در این همایش دعوت خواهد شد.

وی، معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان زنجان به سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان سفیران اقتصادی کشورها را اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد و گفت: در این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را برای سرمایه‌گذاران معرفی و حرکت جدیدی را به واسطه حضور آن‌ها در زنجان آغاز خواهیم کرد.



رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه برنامه‌ریزی می‌کنیم تا یک کار ماندگار در حوزه بین‌المللی انجام دهیم، تصریح کرد: وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مهم کشور می‌توانند در این همایش نقش‌آفرینی کنند و حضور آن‌ها و سرمایه‌گذاران می‌تواند اتاق بازرگانی را به اهدف خوبی برساند.



جمیلی، از ایجاد تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی در اتاق زنجان خبر داد و گفت: اتاق زنجان در جهت ایجاد فضا و محلی برای حضور همه اعضای خانه صنعت و معدن و اتحادیه صادرکنندگان زنجان که سال‌های متمادی آرزوی صادرکنندگان استان بود، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان را در اتاق ایجاد کرده و هم‌اکنون نیز پیگیر تأسیس انجمن صنایع و معادن سنگ‌آهن است.



وی تاکید کرد: اتاق زنجان، بر این باور است ایجاد تشکل‌ها، انجمن‌ها یا سندیکاهای تخصصی یا شکل‌گیری متناظر استانی آن‌ها با تبعیت از تشکل‌های کشور ضروری است و می‌تواند به توسعه فضای صنعتی و کسب و کار زنجان کمک کند. رویکردی که طی شش ماه گذشته شروع شده است و یکی از برنامه مهم اتاق بازرگانی در سال آینده خواهد بود، تقویت تشکل‌های موجود و ایجاد تشکل‌هایی است که در شکل‌گیری آن‌ها کوتاهی شده است، چرا که هر چقدر آگاهی مردم بالا برود به تبع آن سطح فرهنگ‌ها رشد یافته و امکانات به صورت یکنواخت بین همه توزیع می‌شود و این مصداق اصلی توسعه اسلامی است.



جمیلی با اشاره به اینکه امسال به واسطه ضرورت و اهمیت و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی بر صنعت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اتاق برای رفع یا کاهش تحریم‌ها بود، افزود: برای برون‌رفت از این تحریم‌ها با انجام فعالیت‌های مدنی ضد تحریم تلاش کردیم با تجار و فعالان خارج از کشور به عنوان حامیان خارج از کشور به عنوان حامیان پیام صنعت‌گران ایرانی ارتباط برقرار کنیم که حتی اگر موضوعات بین دولت‌ها با چالش مواجه باشد، نظم اقتصاد مردم نباید از آن آسیب ببیند و این مهم‌ترین رسالتی بود که اتاق زنجان پیگیری می‌کرد.



رییس اتاق بازرگانی زنجان، گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اقدامات مهم اتاق زنجان برشمرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلاتی که برای تجارت خارجی کشور به وجود آمده، اتاق زنجان توانست بخش عمده‌ای از فعالیت‌های صادراتی خود را حفظ کند و این حاصل تلاش تجار و بازرگانان استان بود، تجار خارجی نیز تلاش کردند پایداری و ثبات برای این ارتباطات به وجود بیاورند و ضریب اطمینان برای تجارت بین‌الملل پیدا کنند.



وی، شناسایی تجار و صادرکنندگان قدیمی که از چرخه صادرات خارج شده‌اند و بازگرداندن آن‌ها به چرخه فعالیت‌های تجاری را یکی از اقدامات مهم اتاق اعلام کرد و گفت: در این طرح علت برون‌رفت آن‌ها عارضه‌یابی یا اگر مشکلاتی را شناسایی کرده باشند که ممکن است موجب آسیب سایر تجار بشود آن‌ها را رفع می‌کنیم.