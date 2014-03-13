به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه دولت تصویب کرده از سال آينده 400 ميليارد تومان سهم هدفمندي به وزارت نيرو پرداخت شود گفت: در 6 ماه گذشته بيشترين تلاش و انرژي صنعت در موضوع اصلاح اقتصاد آب و برق صرف شد، زيرا در اقتصاد اين صنعت فاصله بسيار زيادي ميان درآمد و هزينه ها وجود داشت كه توان خدمت را از مجموعه صنعت آب و برق سلب كرده بود.

وزیر نیرو اظهارداشت: طی 6 ماه گذشته گزارش ها و مذاكرات فراواني انجام شد تا بالاخره مجموعه تصميم گيران متوجه عمق فاجعه در صنعت آب و برق شدند و اين مصوبه از دولت گرفته شد كه از ابتداي بهمن ماه تعرفه هاي آب و برق در وزارت نيرو اصلاح شود.

وي تصریح کرد: در دهه 70 نمودار قيمت ها افزايش ملايم هماهنگ با تورم داشت اما در سال 83 قيمت ها فريز شد و تا سال 89 كه مرحله نخست هدفمندي اجرا شد متوقف ماند. چيت چيان تلاش هاي وزارت نيرو براي تصويب بودجه 93 را كسب موفقيت خوبي دانست و گفت: اضافه شدن 300 ميليارد تومان رديف آب روستايي و پيش بيني قابليت افزايش تا 800 ميليارد تومان از اقدامات خوب و مناسب است.

چيت چيان مكانيزم استفاده از بخش خصوصي را مكانيزم خوبي در كاهش هزينه ها و كوتاه شدن مدت اجراي طرح ها دانست و تاکید کرد: بر اساس تاكيد مقام معظم رهبري بايد اقتصاد به بخش خصوصي سپرده شود.

وزیر نیرو ادامه داد: همه مديران بايد در جهت مشاركت بيشتر بخش خصوصي تلاشی مضاعف داشته باشند زيرا مشاركت بخش خصوصي شاه كليد موفقيت اقتصاد كشور است. وی به وضعيت بد بارش ها در سال جاري اشاره كرد و گفت: نبود يكسان توزيع بارش در كشور وضعيت نگران كننده اي را در سمنان، خراسان ها، تهران و برخی مناطق دیگر به وجود آورده است.

وي افزود: بايد تدابير لازم براي عبور موفقيت آميز از فصل گرما انديشيده شود زيرا اين يک امتحان الهي براي ما است. چیت چیان به گرماي زودرس امسال اشاره كرد و افزود: هفته گذشته دماي هوا به شدت بالا رفت و سال آينده نيز ممكن است فصل گرما زودتر شروع شود.

چيت چيان بر لزوم آمادگي براي شروع فصل گرما و گرماي زودرس اشاره كرد و گفت: در شهرها و روستاهايي كه دچار بحران آب هستند يک كارگروه براي پيگيري آن ايجاد شود و كارها را با حساسيت بيشتر دنبال كند.

وي به لزوم توجه بر مسئله مديريت مصرف و عرضه اشاره كرد و گفت: صرف دادن هشدار به مردم كافي نيست بلكه بايد راه هاي آن را هم به مردم آموزش داد. وزير نيرو در خصوص برنامه هاي بلندمدت وزارت نيرو تصریح کرد: اولويت هيچ طرح و برنامه اي بيشتر از آبرساني به شهرها و روستاها براي وزارت نيرو نيست، زيرا اين امر ارتباط مستقيم با حيات و رفاه مردم دارد.

چیت چیان عمل بر اساس راهبردهاي اقتصاد مقاومتي را از ديگر سياست هاي وزارت نيرو دانست و گفت: بايد در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به دولت كمک كنيم تا اين دوره با موفقيت طي شود.

وزیر نیرو ادامه داد: بايد در نماز جمعه ها، رسانه هاي محلي و رسانه هاي استاني به مردم توضيح داده شود كه هزينه هاي توليد و خدمات آب چندين برابر پولي است كه گرفته مي شود و سهم هزينه هاي آب و برق در زندگي مردم بسيار نازل است.

وي همچنين به لزوم ارائه خدمات شايسته به مشتركان تاكيد كرد و گفت: تلاش شود در ارتباطات مردمي بيشترين استفاده از روش هاي نوين ارتباطي مانند اينترنت انجام شود. چیت چیان در پايان بر لزوم توجه به كيفيت آب تاكيد كرد و گفت: اين امر ارتباط مستقيم با حيات و سلامتي مردم دارد.