به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه که در سالن همایش‌های مدرسه دارالشفاء برگزار شد، به جایگاه و نقش اساتید در حوزه اشاره و اظهار کرد: اساتید در حقیقت روح حوزه را اداره می‌کنند و زمینه رشد و تعالی طلاب را، هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه رفتار، منش و اخلاق اساتید در تهذیب و تربیت طلاب و شاگردان نقش دارد، تصریح کرد: تعلیم مستقیم‌‌ همان کتاب و بحثی است که طلاب با یکدیگردر درس دارند و تعلیم غیرمستقیم رفتار و منش آنان است که در حین تعلیم مستقیم با عمل و رفتار خود طلاب دیگر را تربیت می‌کنند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با بیان اینکه حوزه از نظر نیروی انسانی عبارت است از مراجع، اساتید و از نظر علمی به مقدمات، سطح و خارج تقسیم می‌شود، عنوان کرد: نیازمندی‌هایی چون مدارس، کتاب‌ها و منابع در حقیقت ابزار و وسایلی هستند که جان حوزه از آن‌ها گرفته می‌شود.

بحث استاد و شاگرد از امتیازات حوزه است

وی تصریح کرد: یکی از امتیاز‌های حوزه‌های علمیه در طول تاریخ این بود که بر خلاف دانشگاه‌ها یک طلبه با آنکه خود را در مقابل استادش کوچک می‌دید اما به خود این اجازه را می‌داد که با استاد خود وارد بحث و گفتگو شود و هر دو همدیگر را بپرورانند.

آیت الله یزدی افزود: اهداف اصلی حوزه‌های علمیه در طول تاریخ دو مطلب است، یکی حفظ معارف اسلامی و علوم اسلامی و پیشگیری و برخورد با بدعت‌ها و تصرفات در مسائل دینی و هدف دوم در حقیقت ابلاغ معارف خاندان عصمت و طهارت(ع) و ابلاغ اسلام است.

وی گفت: این حوزه‌های علمیه خیلی محترم، مقدس و از سرمایه‌های اززشمندی برخوردار هستند که در حقیقت در حفظ و به دست آوردن ریشه‌های موازین اصلی اسلام و مکتب خاندان عصمت و طهارت تلاش می‌کنند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه روزی علمای اسلام خیلی نمی‌توانستند در مسائل سیاسی و اجتماعی وارد شوند و حداکثر دخالتشان در مسائل شرعی بود، گفت: نسبت به وظیفه دوم دست‌ها باز‌تر است و بدانید دنیای اسلام به علم و تحیق شما روحانیون نیاز درد.

حوزه علمیه امروز بیدار است

وی با بیان اینکه وقتی شرایط وسیع‌تر و دست‌ها باز‌تر شد لازم است تا‌ تنها به تعلیم و تربیت طلاب نپرداخته، افزود: ما امروز می‌توانیم کارهای فراوانی انجام دهیم و اسلام را به دنیا آن طور که هست معرفی کنیم.

آیت الله یزدی تصریح کرد: حوزه علمیه امروز بیدار است و در راستای یاد گرفتن معارف اسلام و شیعه و رساند آن به ملت‌ها تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کار جمعی موفق‌تر از کار فردی خواهد بود گفت: اکنون که دستگاه قضای کشور در اختیار روحانیت است، قضات بر اساس اسلام قضاوت می‌کنند و ائمه جمعه در سراسرکشور مسؤلیت تبیین اوضاع و احوال سیاسی دنیا را تشریح می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مجمع همیشه به صورت جمعی کار کرده است، افزود: تشکیل مجمع عمومی علاوه بر اینکه یک از مطالبات مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدراست، باید طلاب با هم بوده و ضمن همکاری با یکدیگر در شرایطی که عقل جمعی بهتر از عقل فردی است به فعالیت بپردازند، امیدواریم با تشکیل این مجمع با هم خدمت بهتر و بیشتر به انقلاب عرضه کنیم.