فرشته های کوچکی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند / کمبود امکانات و هزینه های دارو درمان را سخت تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان گلستان از دیرباز به عنوان یکی از مناطق سرطان خیز کشور و یا حتی دنیا به شمار می رود که عمده این سرطان ها شامل سرطان دستگاه گوارش فوقانی است. آمار بالای سرطان بخصوص سرطان های مری و معده باعث شده این بیماری در گلستان به عنوان یکی از سه عامل تاثیر گذار در مرگ و میر ساکنان منطقه شناخته شود.

در این میان کودکان نیز از شر این بیماری در امان نمانده اند و در حال حاضر نیز بیش از 70 کودک مبتلا به سرطان که بخش عمده آن ها به سرطان خون است در بیمارستان طالقانی گرگان که یک مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودکان است بستری شده اند.

بخش انکولوژی بیمارستان طالقانی از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده و از آنجا که در زمینه سرطان واحد هایی به صورت تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان مشغول تحقیق و بررسی و ثبت این بیماری هستند توانسته تاثیر زیادی در درمان مبتلایان به این بیماری داشته باشد.

اما به هر حال مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی یا تجهیزات و امکانات در کنار هزینه هایی که خانواده ها برای درمان کودکان خود متحمل می شوند مسیر درمان این بیماری سخت و طاقت فرسا شده که این امر نیاز به حضور انجمن های حامی مبتلایان به این بیماری را دوچندان کرده است.

70 کودک در بیمارستان طالقانی مبتلا به سرطان هستند

مددکار بیمارستان طالقانی گفت: در حال حاضر بیش از 70 کودک در بیمارستان بستری هستند و بیشتر این کودکان به انواع سرطان ها از جمله لوسمی، لنتوم، تومور ، نورو پلاستوم و سرطان استخوان مبتلا هستند و در این بیمارستان بیمارانی از نوزاد چند ماهه تا نوجوانی 15 ساله وجود دارد که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

زینب نور پور در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: معمولا در بین کودکان سرطان خون نسبت به سرطان های دیگر شیوع بیشتری دارد که بیشتر کودکانی که در بیمارستان طاقانی بستری هستند مبتلا به سرطان خون هستند و البته وجود آب و هوای مرطوب در استان باعث می شود که احتمال ابتلا به سرطان در این استان بیشتر باشد .

وی افزود: این کودکان معمولا یک دوره درمان سه ساله دارند که ممکن است در این مدت به بهبودی کامل برسند یا اینکه ادامه دار باشد و البته وجود این بیماری باعث ایجاد مشکلات بسیاری هم برای خانوده های آنان و هم خودشان می شود.

نورپور با بیان اینکه تمامی خانوده های این کودکان همیشه با ترس و وحشت زندگی می کنند، اظهار داشت: متاسفانه نام این بیماری بزرگ است و ممکن است خیلی زیاد پیشرفت نکند اما خانوده ها و افراد را در حالت شک، ترس و انکار قرار می دهد و حتی اگر کسی از لحاظ روحی آمادگی داشته باشد باز هم عدم تعادل برای او ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در این زمان خانوده ها ممکن است با رفتار نامعقولی که دارند روحیه فرزند خود را نیز ضعیف کنند که این امر باعث کندی در بهبودی بیماری خواهد شد و آنان باید بدانند که چگونه با این بیماری برخورد داشته باشند و تحمل خود را بالا ببرند.

مددکار بیمارستان طالقانی اضافه کرد: خدا رو شکر بسیاری از این کودکان در حال بهبودی هستند و زحمات کارکنان بیمارستان طالقانی نتیجه بخش بوده است .

کمبود فضا و نیروی در بیمارستان طالقانی مشکلات را بیشتر کرده است

وی با اشاره به اینکه در بیمارستان طالقانی با مشکلات زیادی مواجه هستیم ، اظهار داشت: کمبود فضا در این بیمارستان از مشکلات اصلی برای کودکان است و این امر باعث شده تا کارکنان و همچنین خانواده ها نیز از این محیط رنج ببرند چرا که بسیاری از این خانواده ها از راه دور می آیند و کمبود فضا باعث می شود آنها جایی برای اقامت نداشته باشند و لازم است که این مکان هم برای راحتی بچه ها و خانوده هایشان و هم برای کارکنان بزرگتر شود.

نورپورافزود: امکانات و تجهیزات درمان به نسبت خوب است و این بیمارستان دارای پزشکانی هستند که به کار خود تعهد داشته و تلاش دارند تا با تمامی امکاناتی که در بخش آنکولوژی بیمارستان وجود دارد کودکان را درمان کنند و البته این بیمارستان با کمبود نیروی پرستار و پزشک همراه است و کشیک ها به صورت فشرده انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر تنها دو پزشک در در بخش آنکولوژی وجود دارد و برای اطفال و کودکانی که به سرطان مبتلا هستند فقط دو بخش وجود دارد که این موضوعات روند درمان را کمی سخت می کند.

هزینه های درمانی برای خانوده سنگین است

نورپور هزینه های دارو ها را برای خانوده ها بسیار زیاد دانست و یادآور شد: متاسفانه اکثر خانواده هایی که کودکانشان به سرطان مبتلا می شوند از قشر ضعیف هستند و هزینه های دارو ها و به ویژه درمان برایشان خیلی سخت است و این امر باعث مشکلات زیادی می شود و حتی ممکن است در روند عادی زندگی خود نیز دچار مشکلات شوند.

وی گفت: متاسفانه، برخی از خانوده ها نمی توانند به درستی به درمان کودکان خود بپردازند و هزینه ها دارو، درمان ، سی تی اسکن ، پرتو درمانی و مسائل دیگر برایشان خیلی سنگین است.

وی تصریح کرد: البته به دنبال تاسیس انجمن حمایت از کودکان سرطانی هستیم تا بتوانیم گوشه ای از مشکلات خانوده های این کودکان را از روی دوششان برداریم.

مددکار بیمارستان طالقانی با بیان اینکه این کودکان با ابتلا به این بیماری از دنیای کودکانه خود محروم می شوند، تصریح کرد: وجود این بیماری باعث می شود تا کودکان از دنیای عادی خود و شیطنت هایی دارند خارج می شوند و از بسیاری از بازی های کودکانه محروم هستند و نمی توانند به مهمانی بروند و این امر در خلق و خوی آنان اثر گذار است .

وی افزود: همچنین ترکیبات دارویی باعث می شود تا در کودکان نوعی پرخاشگری و فرو رفتگی ایجاد شود چرا آنان از بسیاری از کارهایی که دوست دارند محروم می شوند و این موضوع در مدت زمان طولانی باعث ایجاد افسردگی در بین آنها می شود.

مردم از رفتار دلسوزانه نسبت به کودکان سرطانی پرهیز کنند

نورپور با بیان اینکه باید مردم رفتار درستی با این کودکان داشته باشند، بیان داشت: شیوه های برخورد با این کودکان باید به مردم آموزش داده شود چرا که این کودکان از نگاه ترحم آمیز و دلسوزانه خوششان نمی آید و و از نگاه های دلسوزانه دوری می کنند و متاسفانه در نمایشگاهی که برگزار کردیم شاهد اینگونه نگاه ها بودیم.

وی افزود: یکی از بزرگترین اهداف ما این است که تلاش کنیم تا این نوع نگاه ها در جامعه از بین برود و مردم با دید عقلانی به این موضوع نگاه کنند



معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: خوشبختانه در بیمارستان طالقانی کمبود نیروی پرستار و پزشک نداریم و به علت اینکه بخش انکولوژی فضایی اختصاصی است و با محدودیت فارغ التحصل همراه است نتوانستیم افراد جدیدی را جذب کنیم و اگر جذب نیرو بخواهد صورت بگیرد باید به گنبد فرستاده شود چرا که آنجا هم به نیرو نیاز دارند.

بعلت نظامی بودن زمین اجازه ساخت و ساز بلند نداریم

محمد محمدی فضای بیمارستان طالقانی را بسیار قدیمی دانست و ابراز داشت: فضای بیمارستان به علت اینکه قدیمی است نمی تواند در آن هیچ دخل و تصرفی داشته باشیم چرا که این بیمارستان قسمتی از یک زمین بزرگ نظامی است و اجازه ساخت در ارتفاع را هم در آن نداریم و این عوامل مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 45 درصد تخت های بیمارستان در اختیار کودکان و اطفال است ،عنوان داشت: وضعیت آنها نسبت به سایر بیماران بهتر است و مطمئنا اگر بخواهیم تختی را اضافه کنیم سالها طول می کشد و تلاش داریم تا با بخش های خصوصی در این زمینه همکاری کنیم تا برخی از مشکلات در این حوزه کمتر شود.

محمدی در ارتباط با آمار کودکان سرطانی اظهار داشت: هیچ آمار درستی نمی توانیم بدهیم چون آمار همیشه در حال تغییر است چون ممکن است افرادی از شهر ها و استان ها دیگر به این جا برای معالجه بیایند .

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان تمام تلاش خود را انجام داده است تا حدی که وزارت خانه به او اعتبار میدهد بتوانیم به این کودکان کمک کنیم و بیشترین سرطانی که در بین کودکان شایع است سرطان خون است .

روند رو به رشد سرطان در استان بسیار نگران کننده است و در این بین کودکان به علت ضعیفتر بودن بدن از آسیب پذیری بالاتری برخوردار هستند. در هر صورت به علت ناشناخته بودن عوامل بروز این بیماری و تنوع آن جلوگیری از آن بسیار دشوار است ولی از آنجا واحد ثبت و کارشناسی این بیماری در استان راه اندازی شده است نیاز است تا با بررسی و کارشناسی بیشتر در این رابطه عوامل تاثیر گذار در بروز یا تشدید این بیماری در استان شناسایی شده و توسط مسئولان و رسانه ها در این رابطه آگاه سازی شود تا حداقل بتوان جلوی رشد این بیماری در استان گرفته شود.

چیزی که مشخص است این است که عوامل محیطی و نحوه تغذیه در بروز سرطان موثر است و به همین دلیل نقش علوم پزشکی در آگاه سازی جامعه در این مورد بیش از پیش محسوس می شود.