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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

عباس زاده خبر داد؛

کشف و ضبط بیش از 1.5 میلیون عدد مواد محترقه و ترقه در آذربایجان شرقی

کشف و ضبط بیش از 1.5 میلیون عدد مواد محترقه و ترقه در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رییس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گفت: بیش از یک میلیون و 500 هزار عدد انواع ترقه و مواد محترقه غیر استاندارد و خطرساز در استان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ صابر عباسزاده پنج شنبه ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای اسفند سالجاری تا کنون نزدیک به یک میلیون و 680 هزار عدد انواع مواد محترقه و ترقه غیر استاندارد و خطرساز برای سلامت شهروندان استفاده کننده از این مواد که بیشتر کودکان و نوجوانان را دربرمی گیرد، در آذربایجان شرقی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به آخرین محموله کشف شده از این دست تصریح کرد: آخرین مورد از کشف و ضبط این مواد خطرساز مربوط به شهرستان تبریز بود که اواسط هفته جاری و با اقدامات پلیسی، محموله ای شامل 140 هزار عدد انواع مواد آتش زا و ترقه غیراستادارد در این شهر کشف و ضبط شد.

رییس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش آمار کشف و ضبط این مواد در سالجاری ابراز داشت: کشف این تعداد مواد آتش زا و ترقه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 168 درصد افزایش نشان می دهد که در همین راستا تا کنون بیش از یکصد نفر دستگیر و چندین باب مغازه نیز پلمپ شده است.

کد مطلب 2255563

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