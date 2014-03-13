به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه چهارشنبه در نخستین مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه که با حضور اساتید برجسته حوزه در سالن همایش‌های مدرسه دارالشفاء حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: امروز جامعه مدرسین از ظرفیت بالایی نه تنها در قم و حوزه علمیه، بلکه در کشور و جهان برخوردار است.

وی گفت: در دیداری که اعضای جامعه مدرسین با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان فرمودند: این جایگاهی که اکنون جامعه مدرسین حوزه دارد منزلت و شرافتی ذاتی است، و منشأ آن، بزرگان عضو این جامعه، اساتید حوزه و موضع گیری‌هایی است که جامعه تاکنون در مقاطع بسیار حساس و مؤثر داشته است.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه از تمام ظرفیت‌های حوزه به طور کامل استفاده نمی‌شود، افزود: ما دست نیاز به سوی شما اساتید و علما دراز می‌کنیم و بیایید دست برادری و همکاری به هم داده تا بتوانیم از ظرفیت بالایی که در حوزه علمیه وجود دارد کمال استفاده را ببریم.

وی گفت: در حوزه علمیه نقص‌هایی وجود دارد که باید با کسانی که در متن حوزه مشغول تدریس و در ارتباط با طلاب هستند این نواقص را رفع کرد.

تلاش برای دفاع از نظام و ولایت فقیه

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه هدف از تشکیل این مجمع را همکاری نزدیک جامعه با اساتید معظم برای ارتقای سطح علمی و اخلاقی طلاب، رفع نواقص و دفاع از اسلام و نظام و پاسخ به شبهاتی که در بین جوانان در دانشگاه‌ها و مردم عادی وجود دارد بیان و تصریح کرد: به حول قوه الی باید تلاش کنیم با همکاری و تعاون به این تفکرات پاسخ داده شود به خصوص در مورد تکفیری‌ها.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم نظام پویایی داشته باشیم و تمام وظایفی که به عهده‌ ما است برای دفاع از نظام و ولایت فقیه را به خوبی انجام دهیم.