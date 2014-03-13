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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

حجت الاسلام ابراهیمی:

سفرهای هفت سین سنتی در مازندران برپا می شود

سفرهای هفت سین سنتی در مازندران برپا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: سفره های هفت سین هنرهای سنتی سنتی و بومی در مناطق مختلف استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح پنجشنبه در کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات نوروزی، برپایی هفت سین با استفاده از هنرهای بومی استان، ایستگاههای بهارانه، برنامه های ورزشی و تفریحی، برنامه هایی آیین سفره های نذری را از جمله برنامه ها در ایام نوروز در استان بیان کرد.

وی اظهار داشت: برپایی چادرهای نماز و ایستگهای صلواتی از دیگر برنامه هایی است که برای نهادینه کردن فرهنگ صیانت از جاذبه های گردشگری و ترویج فرهنگ ناب و غنی استان اجرا می شود.

به گفته ابراهیمی، با توجه به عجین شدن ایام نوروز با ایام فاطمیه باید شان این ایام در برنامه های نوروزی حفظ شود و رویکرد تمام برنامه های نوروزی متناسب با ایام فاطمیه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، برپایی جشنواره های نوروزخوانی را از جمله برنامه ها قبل فراررسیدن ایام فاطمیه اعلام کرد و گفت: باید فرهنگ بومی تقویت و برای حفظ آن تلاش کرد.

وی با بیان اینکه، نوروز در واقع یاداور معاد و دگرگونی طبیعت است، اظهار داشت: برای ایام نوروز در استان برنامه های مختلف، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... تدارک دیده شده است که اجرای نمایش های خیابانی و صحنه ای از جمله آن است.

وی با اشاره به اینکه مازندران از پرترددترین مناطق گردشگری کشور است، اظهار داشت: برای حفظ این جایگاه و ارتقای سطح خدمات به گردشگران باید تلاش کرد. 

کد مطلب 2255586

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