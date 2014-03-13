هدف پیاده روی در مسیر عرشیان انتقال پیام شهدا به نسل های جوان است

حجت الاسلام و المسلمین صادق عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برقراری ارتباط خوب جوانان با این برنامه در سال های گذشته اظهار کرد: حرکت کاروان های ویژه برنامه پیاده روی در مسیر عرشیان برای چهارمین سال است که به صورت پیا پی انجام می شود که در سال اول با جمعیتی بالغ بر هزار نفر این برنامه شروع شد که خوشبختانه امسال که در صدد اجرای چهارمین سال برگزاری این برنامه هستیم با استقبال بسیار جوانان قالب بر پنج هزار نفر در این برنامه شرکت کرده اند که 70 درصد این جمعیت را دانشجویان سراسر استان و 30 درصد بعدی را عامه مردم تشکیل می دهند.



وی افزود: این حرکت الگو گرفته از اقدام حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی در پیاده روی ای که به سمت مشهد مقدس داشته، صورت گرفته است و در بین مردم استان نیز جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده است.



دبیر ویژه برنامه پیاده روی در مسیر عرشیان ادامه داد: هدف این برنامه آشنا کردن و رساندن پیام شهدا به نسل های سوم و چهارم انقلاب است که ما نیز در این سال ها شاهد برقراری یک ارتباط خوب و مفید در این راستا بوده ایم.



حجت الاسلام عیدی عنوان کرد: این دوره یک روزه به دو قسمت پیاده روی آقایان و بانوان تقسیم شده است که هفته گذشته 16 اسفند 92 پیاده روی آقایان با جمعیتی نزدیک به 1900 نفر را داشتیم و در روز جمعه 23 اسفند 92 نیز پیاده روی بانوان با جمعیتی بالغ بر 3000 هزار نفر را خواهیم داشت.



وی بیان کرد: این حرکت ساعت 7:30 روز جمعه 23 اسفند 92 از دانشگاه شهید چمران آغاز خواهد شد و پس از مراسم افتتاحیه شرکت کنندگان در این مراسم با اتوبوس به سمت خرمشهر حرکت خواهند کرد و از ابتدای جاده خرمشهر (فلکه مقاومت) پیاده روی آغاز خواهد شد و ار آنجا تا یادمان شهدای شلمچه که مسافتی نزدیک به 16 کیلومتر است تا نزدیک زمان نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت.



دبیر ویژه برنامه پیاده روی در مسیر عرشیان در خصوص برنامه های تدارک دیده شده در این مراسم گفت: در مسیر پیاده روی برنامه هایی را به صورت سامانه ایی در قالب ارتباط با مخاطب به صورت سامانه پیامکی خواهیم داشت و بعد از نماز عصر نیز برنامه هایی از جمله خاطره گویی و مداحی را برگزار خواهیم کرد.



حجت الاسلام عیدی تصریح کرد: در این مراسم سردار شاهوار پور فرمانده سپاه پاسداران استان خوزستان، خانواده های شهدا، اعضای شورای شهر و هیاتی از استانداری خوزستان نیز حضور دارند.

