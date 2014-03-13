به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حجتي‌نيا قبل از ظهر پنجشنبه در آخرين جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بخش زبرخان در سال جاري در كتابخانه شهيد باتر شهر دررود، اظهارکرد: براي اصلاح فضا و شكل كتابخانه‌های نیشابور نيازمند بودجه مناسب هستيم.

وی با اشاره به اهميت موضوع مطالعه در اسلام، افزود: دين اسلام نگاهي اسلامي به مطالعه دارد و شروع مطالعه بايد با نام خدا باشد.

امام جمعه شهر درود از مطالعه نكردن مسئولان در كتابخانه‌ها انتقاد كرد و افزود: خود من بايد وقتي را براي مطالعه در فضاي كتابخانه اختصاص دهم و متاسفانه اكثر مسئولان هيچ وقت در كتابخانه‌ها مطالعه نمي‌كنند.

محمد زماني رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومی نيشابور نیز در این جلسه گفت: يكي از بزرگترين مشكلات کشور در آمار کم مطالعه، مشاهده برنامه‌هاي تلويزيون بدون زمانبندي و برنامه است.

در ادامه جلسه بخشدار زبرخان با انتقاد از نبود كتابخانه در شهر قدمگاه به‌عنوان مركز بخش زبرخان خواستار اجرايي شدن تعهدات اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور و پيگيري مراحل ساخت كتابخانه شد.

گفتنی است: در اين جلسه مصوب شد نظر كارشناسي شهرداري درود در مورد ساخت طبقه دوم كتابخانه شهيد باتر بررسي شود و كارهاي مربوط به ساخت كتابخانه قدمگاه پيگيري شود.