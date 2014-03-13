  استانها
  خراسان رضوی
۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

حجتی نیا:

فضاهاي كتابخانه‌اي در نیشابور استاندارد نیست

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر دررود از استاندارد نبودن فضاهاي كتابخانه‌اي نیشابور و شكل غير حرفه‌اي آنها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حجتي‌نيا قبل از ظهر پنجشنبه در آخرين جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بخش زبرخان در سال جاري در كتابخانه شهيد باتر شهر دررود، اظهارکرد: براي اصلاح فضا و شكل كتابخانه‌های نیشابور نيازمند بودجه مناسب هستيم.

وی با اشاره به اهميت موضوع مطالعه در اسلام، افزود: دين اسلام نگاهي اسلامي به مطالعه دارد و شروع مطالعه بايد با نام خدا باشد.

امام جمعه شهر درود از مطالعه نكردن مسئولان در كتابخانه‌ها انتقاد كرد و افزود: خود من بايد وقتي را براي مطالعه در فضاي كتابخانه اختصاص دهم و متاسفانه اكثر مسئولان هيچ وقت در كتابخانه‌ها مطالعه نمي‌كنند.

محمد زماني رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومی نيشابور نیز در این جلسه گفت: يكي از بزرگترين مشكلات کشور در آمار کم مطالعه، مشاهده برنامه‌هاي تلويزيون بدون زمانبندي و برنامه است.

در ادامه جلسه بخشدار زبرخان با انتقاد از نبود كتابخانه در شهر قدمگاه به‌عنوان مركز بخش زبرخان خواستار اجرايي شدن تعهدات اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور و پيگيري مراحل ساخت كتابخانه شد.

گفتنی است: در اين جلسه مصوب شد نظر كارشناسي شهرداري درود در مورد ساخت طبقه دوم كتابخانه شهيد باتر بررسي شود و كارهاي مربوط به ساخت كتابخانه قدمگاه پيگيري شود.

