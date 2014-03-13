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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

گل پسند اولین طلایی کاروان تیراندازی ایران در کویت

گل پسند اولین طلایی کاروان تیراندازی ایران در کویت

زنجان -خبرگزاری مهر: فینال مسابقات تیراندازی تفنگ بادی مردان قهرمانی آسیا در کویت و در رده سنی جوانان برگزار شد و امیر حسین گل پسند از زنجان در مکان اول این رشته قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،امیرحسین گل پسند از زنجان که به فینال رشته تفنگ بادی مردان رده سنی جوانان این مسابقات راه یافته بود، موفق شد با غلبه بر رقیب هندی خود مدال طلای این رشته را از آن خود کند.

محمد حسین کریمی دیگر نماینده کشورمان در فینال این رشته در مکان هشتم ایستاد. در  مرحله مقدماتی رشته تفنگ بادی نوجوانان دختر با حضور ۳۹ ورزشکار از کشورهای آسیای، لحظاتی پیش به پایان رسید و نجمه خدمتی با کمترین اختلاف امتیاز نسبت به نفرات اول و دوم در جایگاه سوم ایستاد و فاطمه کرم زاده دیگر ملی پوش کشورمان با قرار گرفتن در رده هفتم، دومین فینالیست این رشته شد.

در رده بندی تیمی این بخش نیز تیم کشورمان پس از تیم های مغولستان و کره در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز تیمی این رقابت ها را از آن خود کرد.

در فینال این رشته سهمیه المپیک نوجوانان توزیع می شود و ورزشکاران کشورمان برای کسب مدال و سهمیه المپیک با حریفان خود به رقابت می پردازند.

 دعوت از نادر صداقت به دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور

 نادر صداقت در دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان حضور یافت.

دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان برای حضور موفق در سومین دوره رقابتهای قهرمانی فوتبال ناشنوایان آسیا / اقیانوسیه –کیش 2014 آغاز شد.

این اردو از امروز در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان در تهران دایر است که از زنجان نادر صداقت در معیت سایر مدعوین تمرینات خود را سپری می کند.

گل پسند، رکورد آسیا و جهان را شکست

امیرحسین گل پسند در رشته تفنگ جوانان عصر دیروز توانست با کسب مدال طلا رکورد جهان و آسیا را جا به جا کند.

 در نتیجه نهایی این فینال، گل پسند با امتیاز ۲۰۶٫۳ توانست جای رکوردار پیشین این رشته را گرفته و خود رکوردار تفنگ بادی جوانان شود.

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا – کویت، در رشته تپانچه نوجوانان پسر در حال برگزاری می باشد.

کد مطلب 2255601

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