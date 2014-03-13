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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

آیت الله مجتهد شبستری:

مساجد نقش ویژه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

مساجد نقش ویژه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

تبریز – خبرگزاری مهر : نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه شهرستان تبریز گفت : در شرایط کنونی ، مساجد و کانون های فرهنگی نقش مهم و حساسی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پنجشنبه در مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد  اظهار داشت: ارایه آموزه های دینی در مساجد و مکان های مذهبی ، یکی از بهترین شیوه های آموزشی است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: در حال حاضر که جوانان و نوجوانان در معرض تهاجمات فرهنگی مبتذل غرب هستند ، افزایش آموزش های فرهنگی و مذهبی  به خصوص در مساجد ، ضروری است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود بر لزوم بهبود و افزایش برنامه های فرهنگی  در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان تاکید کرد و ابراز داشت : کتاب و قلم بهترین راه مقابله با تهاجمات  فرهنگی غرب  و موثرترین وسیله برای آموزش جوانان و نوجوانان است.

کد مطلب 2255611

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