مساجد نقش ویژه ای در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پنجشنبه در مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: ارایه آموزه های دینی در مساجد و مکان های مذهبی ، یکی از بهترین شیوه های آموزشی است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: در حال حاضر که جوانان و نوجوانان در معرض تهاجمات فرهنگی مبتذل غرب هستند ، افزایش آموزش های فرهنگی و مذهبی به خصوص در مساجد ، ضروری است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود بر لزوم بهبود و افزایش برنامه های فرهنگی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان تاکید کرد و ابراز داشت : کتاب و قلم بهترین راه مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب و موثرترین وسیله برای آموزش جوانان و نوجوانان است.