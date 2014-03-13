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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

قاسمی:

هزار کلاس درجه یک برای اسکان مسافران مازندران مجهز شده است

هزار کلاس درجه یک برای اسکان مسافران مازندران مجهز شده است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اسکان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تجهیز 449 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی گفت: هزار و 82 کلاس با تجهیز یخچال، تلویزیون و سایر تجهیزات در گروه الف مجهز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر سید علی قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد اسکان خدمات سفرهای نوروزی اظهار داشت: در مجموع بیش از سه هزار و 343 کلاس درس برای اسکان مسافران فرهنگی در استان آماده سازی شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این هشت مرکز آموزشی و رفاهی، پنج پردیس دانشگاه فرهنگی نیز برای اسکان مسافران فرهنگی پیش بینی شده است.

به گفته قاسمی، مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش روزانه ظرفیت اسکان و اقامت 20 هزار مسافر نوروزی را دارند.

وی با اشاره به رزرو اینترنتی و ثبت نام 564 همکار فرهنگی گفت: در مجموع دو هزار و 295 خانوار فرهنگی در 646 کلاس گروه الف ساماندهی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: نوروز سال گذشته 190 هزار مهمان فرهنگی در ایام نوروز برای اسکان از مدارس استان استفاده کرده اند.

وی از فرهنگیان و مسافران نوروزی خواست تا برای اسکان در مراکز ساماندهی شده به ستاد اسکان در شهرستانهای استان مراجعه داشته باشند.

کد مطلب 2255615

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