۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

اخبار امنیتی مصر/

حمله افراد مسلح به اتوبوس ارتش/کشته و زخمی شدن 3 نفر

رسانه های مصری از کشته و زخمی شدن 3 افسر و سرباز مصری در حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای ارتش این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع امنیتی قاهره اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس در حالی که سوار بر موتور سیکلت بودند به اتوبوس حامل نیروهای مسلح ارتش مصر تیراندازی کردند.

بر اثر این حمله یک افسر ارتش مصر کشته و 3 سرباز زخمی شدند. مجروحان به بیمارستان دولتی الزیتون منتقل شده اند. افراد مسلح پس از حمله پا به فرار گذاشتند.

نیروهای امنیتی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده اند. از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در ماه جولای 2013 تاکنون گروه های افراطی تحت عنوان گروه های جهادی حملات خود را علیه مواضع ارتش این کشور در مناطق مختلف به ویژه صحرای سیناء افزایش داده اند.

