به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش همزمان با سالروز تأسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي و روز بزرگداشت شهدا، در بازدید از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم، با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و 6000 شهيد والا مقام استان قم اظهار داشت: آنچه كه هويت ايراني را مشخص مي‌كند انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) و شهدا هستند و بالاترين هويت انقلاب همين است.

وي با تأكيد بر لزوم پاسداشت حرمت خون شهداء افزود: اميدوارم خداوند متعال توفيق گام برداشتن در صراط شهدات و صيانت و پاسداري از خون شهدا را به همه ما عطا كند.

استاندار قم فرهنگ جهاد و شهادت را رمز عزت، اقتدار و سربلندي نظام مقدس جمهوري برشمرد و اظهار داشت: ملت ايران در طول انقلاب اسلامي متعهد و پايبند از ارزش هاي انقلاب بودند و هر آن چه داريم به بركت خون شهداست.

حجت الاسلام صالحي منش با اشاره به جايگاه والاي شهدا اظهار داشت: شهدا، جانبازان و ايثارگران در جايگاه بسيار والا و عالي قرار گرفته‌اند و ملت ايران هم قدردان عرصه ايثار و شهادت هستند و خانواده‌هاي معظم شهدا به بركت خون شهدا و عنايت امام راحل و عظيم الشأن و مقام معظم رهبري و مسئولان، جايگاه بسيار معززي دارند.

وي با بيان اينكه نام و ياد مبارك شهدا همواره زنده است، افزود: شهدا با خون خودشان با خداوند متعال تجارت بزرگي كردند و جانشان را با خداوند معامله كردند و با خون خودشان زمينه سربلندي و اعتلاي ايران اسلامي را فراهم كردند.

استاندار قم با تأكيد بر لزوم تكريم بيش از پيش خانواده‌هاي معظم شهدا و ايثارگران اظهار داشت: همه ما مديون جامعه ايثارگري بوده و هر چه توان داريم بايد براي حمايت از خانواده هاي معظم شهدا به كار بريم كه اين وظيفه همه ما را در قبال اين همه ايثار و فداكاري و عزتي كه شهدا دادند سنگين مي‌كند.

حجت الاسلام صالحي منش در پايان اين بازديد با حضور در گلزار شهداي امامزاده علي ابن جعفر(ع) بر سر مزار سردار شهيد زين الدين و ديگر شهداي اين گلزار حاضر شدند و با اهداء شاخه گل و قرائت فاتحه ياد و خاطره شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را گرامي داشت.

پيام استاندار قم به مناسبت ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي

حجت الاسلام صالحی منش همچنین به مناسبت ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

«بسم الله الرحمن الرحيم»

انقلاب اسلامي كه به رهبري امام راحل عظيم الشان به پيروزي رسيد، در طول 35 سال گذشته، همواره با تحريم هاي مختلف سياسي و اقتصادي نظام سلطه رو به رو بوده است اما دور انديشي و خردمندي امام راحل(ره) و درايت و هوشمندي مقام معظم رهبري، موجب شده تا انقلاب اسلامي با موفقيت و سربلندي از همه اين موانع و چالش ها عبور نمايد. از طرفي يكي از ويژگي هاي بارز انقلاب اسلامي در طول سال هاي سپري شده از حيات مقدس آن، داشتن هدف و برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي بخش هاي مختلف است كه نمود آن در سند چشم انداز بيست ساله كشور تجلي يافته و رهبر معظم انقلاب با ابلاغ آن در سال 82، مسير جديدي را براي رشد و تعالي نظام با رويكرد دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد، سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تبيين كردند.

در كنار اين مهم ، نامگذاري هاي مدبرانه سال ها از طرف رهبري عزيز كه برگرفته شده از نياز ها و دغدغه هاي عمومي جامعه و تيزبيني ايشان در رصد دقيق اوضاع است نيز نشانگر اين مزيت برجسته نظام مي باشد.در ادامه همين روند بود كه سال جاري بنام حماسه سياسي حماسه اقتصادي نامگذاري شد و حقيقتا مردم با حضور پرشور خود در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد 1392 حماسه سياسي را رقم زدند و امروز با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد و بدون ترديد تدوين و ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جانب رهبر معظم انقلاب، پيش درآمدي براي خلق اين حماسه است.

اقتصاد مقاومتي به عنوان نسخه اي نجات بخش و الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي تأكيد دارد كه ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت هاي گسترده و مهمتر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، مي تواند با پيروي از اين الگو بر مشكلات مختلف فائق آمده و زمينه و فرصت مناسب را براي رشد و بالندگي اقتصاد كشور و نقش آفريني موثر مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم نمايد.

اكنون و در شرايطي كه نقشه راه حماسه اقتصادي به درستي تبيين شده است و مجموعه قواي كشور و دولت كمر همت به اجرايي كردن آن بسته اند، انتظار مي رود مردم قم، در اين مقطع حساس نيز همانند ساير عرصه هاي جهادي و انقلابي، پيشگام بوده و با قوت در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي حركت كنند.

رجاء واثق دارم كه بسترها و زمينه هاي اين مهم از جمله نيروهاي بومي، مومن، انقلابي و منابع و ظرفيت ها در استان مقدس قم فراهم بوده و لازم است آحاد مردم و مسؤلان استان به ويژه مجموعه نهادها و دستگاه هاي پيشگام در عرصه خدمت به مردم نظير شهرداري ها و شوراهاي اسلامي با وحدت و همدلي هر چه بيشتر، جهادي وار در اين عرصه حضور داشته تا ان شاء الله با احساس تكليف و تلاش متعهدانه و به دور از شعار، زمينه براي پيشبرد و تحقق شايسته اقتصاد مقاومتي و رشد و شكوفايي استان قم در عرصه هاي مختلف فراهم گردد.

ضمناً دبيرخانه كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي مستقر در استانداري قم، آماده دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات ارزنده صاحب نظران، نخبگان و انديشمندان حوزه و دانشگاه و سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در خصوص اجراي فرامين مقام معظم رهبري در اين زمينه مي باشد.

توفيق همگان را در اين مسير خطير از درگاه ايزد منان مسألت دارم.