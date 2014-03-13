موفقيت ورزشکار قمي در کسب مدال برنز پاورليفتينگ نابينايان کشور

هادی کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات پاورليفتينگ نابينايان و کم‌بينايان قهرماني کشور بزرگسالان و جوانان به ميزباني هيئت نابينايان و کم بينايان استان گيلان و در شهر رشت برگزار شد و به نمايندگي از قم محسن اهوز با درخشش در اين پيکارها به مقام سوم و مدال برنز دست يافت.

وی اضافه کرد: در اين دوره از مسابقات تيم قم با چهار ورزشکار حضور يافت که 2 نفر آنها يعني محسن اهوز در رده جوانان و 2 نفر ديگر با نام‌هاي رضا چراغعلي گل و حسن زره کار در رده بزرگسالان با حریفان خود به رقابت پرداختند و ساير اعضاي تيم در وزن‌هاي خود به رتبه پنجم و ششم دست يافتند.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم با بیان اینکه مربيگري و سرپرستي تيم اعزامي قم را محمدرضا حبيبي بر عهده داشت، افزود: مسابقات پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور بزرگسالان و جوانان که در رشت برگزار شد با قهرمانی تیم مازندران در هر 2 رده سنی به پایان رسید.

وی ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، جدال مدعیان کسب عنوان های برتر این رقابت ها که با حضور 100 ورزشکار از 22 استان متشکل از 33 ورزشکار در رده سنی جوانان و 67 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان به انجام رسید.

کریمی اصل با بیان اینکه سالن جهان پهلوان تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت میزبان تیم های شرکت کننده در این مسابقات بود، اضافه کرد: در رده بندی نهایی این پیکاره تیم مازندران در هر 2 رده سنی جوانان و بزرگسالان به مقام قهرمانی دست یافت.

وی یاد آور شد: در رده سنی جوانان مازندران با 60 امتیاز قهرمان شد، گیلان با 51 امتیاز رتبه دوم را کسب کرد و همدان با 38 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد، ضمن اینکه در رده سنی بزرگسالان نیز مازندران با 63 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، گیلان با 60 امتیاز در مکان دوم ایستاد و اصفهان با 56 امتیاز سوم شد.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم عنوان داشت: نفرات برتر رده سنی جوانان در حالی معرفی شدند که پیکارهای این رده سنی در اوزان 56، 60، 5/67، 75، 5/82، 90، 100، 110، 125 و به اضافه 125 کیلوگرم به انجام رسید.

کریمی اصل در پایان اظهار داشت: همچنین رقابت های رده سنی بزرگسالان نیز با جدال مدعیان در اوزان 56، 60، 5/67، 75، 5/82، 90، 100، 110، 125 و به اضافه 125 کیلوگرم برگزار شد و برترین ها برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شدند.

