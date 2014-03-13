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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

دومین یادواره 46 شهید مرکز درمانی امام خمینی (ره) ساری برگزار شد

دومین یادواره 46 شهید مرکز درمانی امام خمینی (ره) ساری برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: دومین یادواره 46 شهید منتسب به کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری همزمان با روز شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریمی نسب ریس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) پیش از ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: 14 نفر از جانبازان و 46 نفر از خانواده های درجه یک شهیدان در این مرکز مشغول کار هستند.

وی اظهار داشت: جایگاه امروز ما حاصل خون شهیدان و رزمندگان است و باید پاسدار خون شهیدان باشیم.

هادی بصیر برادر شهیدان علی اصغر و حسین و از یادگاران دفاع مقدس نیز با بیان اینکه جنگ به ما تحمیل شد گفت: دشمن در جنگ مسلح و آماده بود و ما بعد از پیروزی انقلاب، مشغول انجام کارهای زیربنایی بودیم.

وی با اشاره به اینکه در تمام رده های سنی شهید تقدیم نظام انقلاب اسلامی شده است، اظهار داشت: برای دفاع از انقلاب خونهای شهدای تقدیم شد و اکنون باید پاسدار این ارزشها باشیم.

بصیر گفت: ما با ایمان و روحیه بالا به پیروزی رسیدیم و عملیات بزرگی را انجام دادیم و سلاح ما برابر دشمنان، بسیار ناچیز بود.

وی با گرامیداشت ایام فاطمیه گفت: شهداء همه فاطمی بودند و در ایام فاطمیه باید شهرهایمان نیز رنگ فاطمی گیرد.

کد مطلب 2255637

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