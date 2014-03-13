تیم پاس همدان به مصاف پرسپولیس شمال می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تيم پاس همدان در چهارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتبال باشگاه هاي كشور در گروه دوم جدول رده بندي قرار دارد كه با تيم هاي ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران، یزد لوله، راهیان کرمانشاه، پارسه تهران، مس رفسنجان، ابومسلم خراسان، بدر بندر گنگ، آلومینیوم و پرسپولیس شمال هم گروه است.

تیم پاس همدان در حالی روز جمعه به مصاف با تیم پرسپولیس شمال می رود که با انجام 21 بازی و کسب 23 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد که باید در مصاف با تیم پرسپولیس شمال بازی خوبی را انجام دهد اگر که می خواهد در جدول وضعیت خوبی داشته باشد.

همچنین تیم پرسپولیس شمال نیز با انجام 21 بازی و کسب 18 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد که قطعا برای رهایی از این قعر نشینی با تمام توان خود در مقابل تیم پاس قرار خواهد گرفت که تیم پاس بازی سختی را در مقابل این تیم پیش رو دارد و البته باید از امتیاز میزبانی استفاده کند و سه امتیاز این بازی را در خانه از آن خود کند.

دیدار بین دو تیم پاس همدان و پرسپولیس شمال را جمشید دانش مهر، کیومرث رضایی، فرزاد بهرامی، حامد اسم خانی وعلی اکبر جهانی قضاوت خواهند کرد.

همچنین بازی بین دو تیم پاس همدان و پرسپولیس شمال به میزبانی تیم پاس روز جمعه ساعت 15 و پانزده دقیقه در استادیوم قدس همدان برگزار می شود.