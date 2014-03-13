افتتاح دستگاه شتاب دهنده خطی "لینک" بیمارستان 5 آذر گرگان بعد از شش سال انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دستگاه شتاب دهنده خطی "لینک" ابراز داشت: از سال 86 برای خریداری این دستگاه با توجه به نیاز استان و ضرورت آن برای بیماران سرطانی اقدام شد که با توجه به تحریم های ظالمانه غرب بیش از شش سال خرید این دستگاه به طول انجامید.

وی با بیان اینکه هزینه نصب و خرید و تچهیز این دستگاه 15 میلیارد تومان است، اظهار داشت: این دستگاه با ارزش سه و نیم میلیارد تومان پیش خرید شده است که فقط حدود یک میلیارد تومان آن در سال 86 اختصاص یافته است و حدود پنج میلیارد تومان نیز برای نصب و کارهای ساختمانی این دستگاه هزینه شده است.

ریاحی افزود: در حال حاضر ارزش این دستگاه بیش از 10 میلیارد تومان است که برای خرید آن هزینه شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قدیم رادیوتراپی با ظرفیت روزانه 80 بیمار در حال ارائه خدمت است که با افزایش روز افزون نیازمندان و با توجه به اهمیت و الزام بیماران در حال خدمت نیاز بود تا در هر شرایطی این دستگاه راه اندازی شود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: با توجه به تلاش هایی که انجام شد این دستگاه که جزء معدود دستگاه های خریداری شده در سال 91 در کشور بود به استان اختصاص یافت و از همین امروز به صورت آزمایشی به مدت هفت هفته مورد بهره برداری آزمایشی قرار خواهد گرفت تا صحت عملکرد این دستگاه مشخص شود.

وی با بیان اینکه 50 درصد هزینه های این دستگاه برگردانده شده است، عنوان داشت: با همت و پیگیری دستگاه های اجرایی و سیاسی استان در روزهای آینده 50 درصد اعتبار خرید این دستگاه به استان اختصاص داده خواهد شد و امیدواریم تا بقیه اعتبار نیز اختصاص یابد.

ریاحی با بیان اینکه این اعتبارات بخشی از هزینه هایی است که توسط دولت صرف بیماران سرطانی می شود، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای واردات داروها و هزینه های که از طرف دولت و نظام به این بیماران اختصاص می یابد باز هم بخش قابل توجهی از هزینه های درمان بر دوش مردم است و تلاش داریم تا تمهیداتی در استان بیندیشیم تا رنج مردم را کمتر کنیم.

وی از ارتقاء بخش انکولوژی در بیمارستان پنج آذر خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش هایی که انجام داده ایم توانسته ایم در بخش انکولوژی تعداد تخت ها را از 15 تخت به 30 تخت ارتقاء دهیم .

تقی ریاحی با بیان اینکه دوره فرسایشی و طولانی بیماران سرطانی بخشی از مشکلات این بیماران است، اذعان داشت: پزشکان برای بهبود کیفیت خدمات پزشکی و راه های درمان بیماران تلاش های زیادی را انجام می دهند و خوشبختانه هم از جهت ابزاری و نیروی انسانی تمام توانمندی های لازم را در استان داریم .

10 درصد یارانه ها به سلامت اختصاص خواهد یافت

وی با عنوان اینکه درپایان سال 92 اتفاقات خوبی در حوزه سلامت افتاده است، گفت: با توجهات دولت و مجلس موضوع سلامت جزء الویت های دولت تدبیر و امید و همچنین مجلس قرار گرفته است و در حوزه کاهش سهم پرداخت که جزء الزامات دولت و نظام قرار گرفته در تلاش اند تا 10 درصد یارانه را به عرصه سلامت اختصاص دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: امیدواریم تا با سیاست های نرم افزاری دولت بتواند شرایط فعلی را مطلوب کند و بهداشت و درمان را بتوانند به شرایط قابل قبولی برسانند .

وی با بیان اینکه استان گلستان تنها نقطه در خاورمیانه برای ثبت نظام سرطان شناخته شده است، ابراز داشت: استان جزء معدود مناطقی در جهان از نظر شیوع سرطان گوارشی شناخته شده است و البته تنها نقطه ای در خاورمیانه است که نظام ثبت سطان و نظام پیگیری مداخلات تشخیص سرطان در آنجا انجام می شود که در حال حاضر مرکز کهورت گرگان و گنبد این کار را انجام می دهند.

ریاحی با اشاره به اینکه هیچ مطالعه مدونی در شیوع سرطان وجود ندارد، اقدامات خوبی در تشخیص سرطان شده است باعث شده تا ما با آمار بالای سرطان روبرو شویم و البته افزایش عمر و تغییر ناخواسته رفتار بیماران ناخواسته باعث افزایش این بیماری شده است.