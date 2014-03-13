به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی پیش از پنج شنبه در گرگان با اعلام این خبر افزود: فیلم معراجی‌ها، ساخته مسعود دهنمکی، از هفته قبل در برنامه اکران قرار گرفته است و از چهارشنبه 21 اسفند، فیلم‌های «خط ویژه»، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فجر و "2 ساعت بعد مهرآباد" به برنامه اکران افزوده شده است.

وی افزود: فیلم دیگری که به‌ زودی در برنامه اکران قرار می‌گیرد، "طبقه حساس" اثر کمدی کمال تبریزی، با بازی جذاب رضا عطاران، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر است.

صفایی تاکید کرد: فیلم "چ" اثر ابراهیم حاتمی‌کیا با موضوع جنگ و حضور شهید چمران در پاوه در آخرین روزهای سال 92 و نوروز 93 اکران خواهد شد.

مدیر پردیس کاپری تصریح کرد: این مجموعه 29 اسفند 92 و روز یکم فروردین 93 تعطیل است و فعالیت خود را از از روز شنبه 2 فروردین از سر خواهد گرفت و ساعات فعالیت مجموعه سینمایی در نوروز از ساعت 15 تا 22:30 خواهد بود.

وی افزود: روزهای 13 و 14 فروردین نیز به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) سینما تعطیل خواهد بود.