نهادینه کردن فرهنگ امنیت و آرامش در جامعه نیاز به همت عمومی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خسروی در نشست با مدیر کل زندانهای استان و جمعی از مسئولان انتظامی استان افزود: ما به همان اندازه که نیازمند توان جسمانی افراد جوان و نیروهای تازه کار هستیم به همان میزان به فکر و تجربه پیشکسوتان کاربلد و مجرب نیز نیازمندیم.

وی بیان داشت: رسانه های جمعی و نهادهای فرهنگی در فرهنگسازی و نهادینه کردن قانون مداری در جامعه نقش بسیار مهمی دارند.

مدیر کل زندانهای استان نیز در این نشست با تاکید بر اقتدار یگان حفاظت در زندان گفت: وجود یک فرمانده جسور و توانمند در یگان حفاظت زندان، نظم سربازان وظیفه، جلوگیری از اغتشاش و شورش، اطمینان در هنگام انتقال و اعزام مددجویان و آرامش در محیط زندان را به همراه خواهد داشت.

اکبر محبی افزود: ضعف در یگان حفاظت به معنای ضعف در سیستم زندانبانی خواهد بود.

وی با اشاره به طرح حقوق شهروندی زندانیان تصریح کرد: منظور از اقتدار و قاطعیت یگان حفاظت خشونت و بدرفتاری با مددجویان نیست و در کنار حاکمیت اقتدار در زندانها می بایست به کرامت انسانی و حقوق شهروندی مددجویان نیز به همان نسبت توجه کنیم.