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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

ارتش مصر اخوان المسلمین را عامل حمله به اتوبوس نظامیان این کشور دانست

ارتش مصر اخوان المسلمین را عامل حمله به اتوبوس نظامیان این کشور دانست

ارتش مصر امروز اعلام کرد که گروه اخوان المسلمین در ورای حمله به اتوبوس حامل نیروهای نظامی این کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش مصر گروه اخوان المسلمین این کشور را عامل حمله به اتوبوس حامل نیروهای ارتش این کشور دانست.

"احمد محمد علی" سخنگوی نیروهای مسلح مصر در این رابطه در بیانیه ای که در صفحه شخصی وی در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر شد اعلام کرد: این حمله ساعت 7 صبح امروز توسط تروریست های وابسته به اخوان المسلمین صورت گرفت.

دولت مصر اخیرا گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی معرفی و اعلام کرده است تمامی فعالیت های این گروه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

افراد مسلح ناشناس پیش از ظهر امروز به اتوبوس حامل نیروهای ارتش مصر در منطقه الامیریه در قاهره حمله کردند که بر اثر آن یک افسر کشته و 3 سرباز مصری زخمی شدند.

از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در ماه جولای 2013 تاکنون گروه های افراطی تحت عنوان گروه های جهادی حملات خود را علیه مواضع ارتش این کشور در مناطق مختلف به ویژه صحرای سیناء افزایش داده اند.

کد مطلب 2255694

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