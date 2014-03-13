انفجار در مناطق مختلف بغداد/ بازداشت مغز متفکر تروریست ها در صلاح الدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح در منطقه البوبالی در شرق الرمادی با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری کشته شدن 3 سرباز عراقی را در پی داشته است.

خبر دیگر اینکه یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهرک صدر در شرق بغداد منفجر شد. این انفجار باعث زخمی شدن 4 نفر شده است.

از سوی دیگر نیروهای ارتش عراق در راستای مبارزه با گروه های تروریستی به مقرهای گروه داعش در مناطق الضباط، البوذیاب و خیابان الملعب در الرمادی حمله هوایی کردند. به تلفات این حمله اشاره ای نشده است.

همچنین سومریه نیوز به نقل از وزارت کشور عراق گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق "کمال العنزی" مغز متفکر گروه های تروریستی در استان صلاح الدین و مسئول مستقیم گروه تروریستی داعش را بازداشت کردند. این فرد دارای ملیت سعودی است.

بنا بر اعلام نیروهای امنیتی، کمال العنزی سال 2005 وارد عراق شده است و مسئول اجرای بیش از 130 عملیات تروریستی بوده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری المسله گزارش داد: انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه النهضه در مرکز بغداد شماری کشته و زخمی بر جا گذاشت.

حملات تروریستی امروز عراق در حالی صورت می گیرد که بغداد از روز گذشته تاکنون میزبان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم است.