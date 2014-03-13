بعثت انبیا برای یکپارچه کردن جوامع بشری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی ظهر پنج شنبه در همایش طلایه داران تقریب در بندرعباس اظهار کرد: بعثت انبیا برای یکپارچه کردن جوامع بشری بوده و پیام ادیان پیام وحدت است و تفرقه و چند دستگی و خونریزی مولود شیطان و دستاورد شیاطین در جامعه بشری امروز است.

وی ادامه داد: خداوند در تحلیل جامعه بشر و تبیین حقیقت بشر به یک حقیقت بزرگ اشاره می کند اینکه جامعه بشر از دو تبار مولود که انبیا و تبار شیطان تشکیل شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در تبار مولود انبیا یک ولادت حقیقی بین این تبار برقرار است و این ولادت از زمان ابراهیم(ع) است.

وی تصریح کرد: هویت اسلام ابراهیمی است که با تولد نوینی در جامعه بشری ولادت مجددی به نام اسلام محمدی(ص) شکل گرفت و جامعه اسلامی که هویتی اسلامی دارد مولود رسول اکرم است لذا این برادری جامعه اسلامی نشات گرفته از آن وحدت است که پدر این امت به شمار می رود و این امت مولود اوست.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: قرآن این هویت اسلامی که مولود پیامبر اسلام(ص) است را در وجود نبی اکرم گذاشت، این هویت اسلامی هویت دست ساز خداست در واقع ما دست ساخته خدا هستیم.

آیت الله اراکی در اهمیت جایگاه قرآن کریم گفت: خداوند در کتاب خود قرآن کریم هم در فکر و اندیشه هم با مصداق عملی و میدانی این هویت اسلامی را به خوبی معرفی کرده است.

وی عنوان کرد: در معرفی عملی و مصداقی هویت اسلامی بنا داریم در جمهوری اسلامی ایران این هویت عملی از اسلام تکثیر یابد و در جوامع مختلف این هویت الگو قرار گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر تقویت و استحکام هویت اسلامی برای الگو شدن در جوامع غربی و عربی، مطیع خدا بودن، وحدت و یکدلی را از مقدمات این هویت برشمرد و بیان داشت: راه شرک راه تفرقه است و راه اسلام راهی است که مولود پیامبر اسلام می باشد و در اقتصاد، بحث تعلیم و تربیت و در تمامی صحنه ها باید مطیع خدا بود.

وی گفت: افرادی مثل اوباما، بوش و نتانیاهو ذریه شیطان هستند که هویت و ماهیت شیطانی دارند زیرا تمرد بر خدا دارند و دائم مشغول سرکجی، گردن کشی،طغیان، خودخواهی و ظلم و ستم به دیگران هستند و این همان هویت شیطانی است و ذریه شیطانی یعنی کسانی که اهل طغیان و خروج از اطاعت الهی هستند.

اولین همایش طلایه داران تقریب اسلامی امروز با حضور علمای شیعه و سنی سه استان هرمزگان، فارس و بوشهر امروز در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.