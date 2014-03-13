53 هزار نفر در كشور داراي كد مدرسي هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همايون روحيان ظهر پنجشنبه در حاشيه برگزاري دوره آموزشي مهارت عمومي تربيت مدرس دانشگاه علمي – كاربردي استان يزد اظهار داشت: تاكنون 12 هزار و 500 استاد دانشگاه‌ هاي علمي و كاربردي سراسر كشور در دوره‌هاي آموزشي‌هاي مهارت ‌هاي عمومي شركت كردند.

وي عنوان كرد: تاکنون 35 دوره تربیت مدرس در سطح دانشگاه‎های علمی و کاربردی کشور برگزار شده و یزد بیست و هفتمین استان است كه اين دوره در آن برگزار مي‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاري 25 دوره مهارت‌هاي عمومي برای ا ساتید دانشگاع جامع علمی و کاربردی در سطح کشور برگزار شده است، بيان كرد: این دوره‌ها در قالب 200 ساعت و در سه سطح عمومی، پایه و تخصصی برپا می‌شود.

روحیان، ارتقا سطح علمی و مهارت‌های مدرسان مطابق با دانش و فناوری روز، بازآموزی و تقویت اطلاعات علمی و مهارتی مدرسان و ایجاد زمینه لازم براي تبادل اطلاعات را از اهداف برگزاری این دوره‌ها بیان کرد.

100 نفر از اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد در دوره آموزشی مهارت‌های عمومی به مدت سه روز شرکت می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این دوره با نظام آموزش مهارتی و نظری، کیفیت آموزش تدریس، مهارت‌های امنیتی، سیاسی، روش‌ها و فنون تدریس و مبانی اصول تعلیم و تربیت اسلامی آشنا می‌شوند.