  1. استانها
  2. یزد
۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

روحيان خبر داد:

53 هزار نفر در كشور داراي كد مدرسي هستند

53 هزار نفر در كشور داراي كد مدرسي هستند

يزد - خبرگزاري مهر: رئيس مركز امور مدرسان دانشگاه جامع علمي و كاربردي گفت: در حال حاضر بيش از 53 هزار نفر در كشور داراي كد مدرسي هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، همايون روحيان ظهر پنجشنبه در حاشيه برگزاري دوره آموزشي مهارت عمومي تربيت مدرس دانشگاه علمي – كاربردي استان يزد اظهار داشت: تاكنون 12 هزار و 500 استاد دانشگاه‌ هاي علمي و كاربردي سراسر كشور در دوره‌هاي آموزشي‌هاي مهارت ‌هاي عمومي شركت كردند.

وي عنوان كرد: تاکنون 35 دوره تربیت مدرس در سطح دانشگاههای علمی و کاربردی کشور برگزار شده و یزد بیست و هفتمین استان است كه اين دوره در آن برگزار مي‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاري 25 دوره مهارت‌هاي عمومي برای ا ساتید دانشگاع جامع علمی و کاربردی در سطح کشور برگزار شده است، بيان كرد: این دوره‌ها در قالب 200 ساعت و در سه سطح عمومی، پایه و تخصصی برپا می‌شود.

روحیان، ارتقا سطح علمی و مهارت‌های مدرسان مطابق با دانش و فناوری روز، بازآموزی و تقویت اطلاعات علمی و مهارتی مدرسان و ایجاد زمینه لازم براي تبادل اطلاعات را از اهداف برگزاری این دوره‌ها بیان کرد.

100 نفر از اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد در دوره آموزشی مهارت‌های عمومی به مدت سه روز شرکت می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این دوره با نظام آموزش مهارتی و نظری، کیفیت آموزش تدریس، مهارت‌های امنیتی، سیاسی، روش‌ها و فنون تدریس و مبانی اصول تعلیم و تربیت اسلامی آشنا می‌شوند.

کد مطلب 2255788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها