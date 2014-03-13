یادواره 88 شهید شهرستان باشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولیفقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: توجه به ظرفیتهای داخلی و ملی که شامل نیروی انسانی به خصوص نسل جوان میشود یک ضرورت است.
حجتالاسلام سید امانالله حسینیصدر افزود: یکی از افتخارات ملت این است که به جای وابستگی به بیگانه به توان ملی و جوانان خود تکیه میکند و همه توان خود را برای نسل جوان به کار بسته است.
وی با بیان اینکه مهمترین ارزشهای ما هماکنون شهدای ما و خانواده معزز آنها هستند، اظهارداشت: مسئولان و مردم باید از اصول و ارزشهای اسلام دفاع کرده و در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشند.
حسینیصدر افزود: شهدا در حقیقت چراغهای روشنیبخش ملت مسلمان ایران هستند که از بزرگترین افتخارات ما محسوب میشوند.
نماینده ولیفقیه در سپاه فتح استان با بیان اینکه شهدای هشت سال دفاع مقدس به یقین از شهدای کربلا پیروی کرده اند، گفت: این شهدا از شهدای کربلا درس آموخته و وارد میدان نبرد شدند و تا پیروزی جنگیدند و شهادت را با افتخار به جان خریدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هوشیاری و دشمن ستیزی مردم اظهار داشت: دشمنشناسی یکی از وظایف اساسی هر ایرانی است و اگر نتوانیم دشمن را بشناسیم ممکن است جبهه خودی را بمباران کنیم.
فرمانده سپاه شهرستان باشت نیز در این مراسم گفت: برگزاری یادواره شهدا در سطح شهرستان نشان از این دارد که نه تنها نام مبارک شهدا در میان مردم کمرنگ نشده بلکه احساس نیاز مردم به وجود شهدا روز به روز بیشتر میشود.
بهروز قلیزاده افزود: شهدا مایه افتخار و اقتدار و سربلندی کشور هستند، کسانی که عزت را به کشور ارزانی داشته و به همین دلیل نشانه غیرت و سند عزت ملت ایران به شمار میروند.
وی بیان داشت: این شهدا هستند که برکت و آزادگی را برای همه ما به ارمغان آوردند و زیستن در امنیت را برای ما رقم زدند.
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