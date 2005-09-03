عنوان چهارمي مشترك حاصل كار نماينده ايراني

به گزارش خبرنگار "مهر"، شجاعت قانع دردور پاياني موفق شد حريف قدرتمند رومانيايي خود كه دارنده رتينگ بين المللي بالاي 2400 بود، شكست داده و مشتركا به عنوان چهارم تا ششم دست يابد. نمايندگان جمهوري گرجستان - بلغارستان و روسيه به ترتيب اول تا سوم شدند. لازم به يادآور است در اين دوره از مسابقات كه توسط بنياد تعليم و توسعه شطرنج تركيه و شهرداري استانبول برگزار شد، 500 شطرنج باز از 66 دانشگاه از 20 كشور جهان با هم رقابت نزديكي داشتند و در پايان به نفرات برتر و برگزيده در مجموع 30 هزار دلار جايزه نقدي تعلق گرفت.