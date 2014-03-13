نوشاد عالمیان از حضور در مسابقات کاپ آسیا انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا طی روزهای 28 اسفندماه تا 2 فروردین در ووهان چین برگزار می‌شود و نیما عالمیان به عنوان نماینده ایران همراه با احمد جعفری‌پور (سرمربی تیم ملی) در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

البته نام نوشاد عالمیان نیز به عنوان بازیکن رزرو برای این دوره از مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا داده شده بود تا در صورت انصراف یکی از بازیکنان اصلی شرکت کننده، جایگزین وی شود. نوشاد عالمیان اما با ارسال نامه‌ای به فدراسیون تنیس روی میز، انصراف خود را از شرکت در این رقابت‌ها اعلام کرد.

محمد زارع پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: نوشاد به دلیل مسائل شخصی از سفر به چین و شرکت در کاپ آسیا انصراف داده است.

نوشاد عالمیان در حالی از حضور در بیست و هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا انصراف داده که در دوره پیشین این رقابت‌ها که به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار شد، به عنوان چهارم دست یافت. عالمیان دو سال پیش نیز همین عنوان را در این رقابت‌ها کسب کرده بود در حالیکه این بازیکن سال 90 به عنوان ششم کاپ آسیا دست یافته بود.

در هر صورت با انصراف نوشاد عالمیان، برادر وی یعنی نیما عالمیان به عنوان تنها نماینده ایران در مسابقات تنیس روی میز 2014 کاپ آسیا شرکت می‌‍کند. این بازیکن همراه با مربی خود 26 اسفندماه راهی چین می‌شود.



