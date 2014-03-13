خطر تروریسم برای همه ثابت شده است/تروریست ها به اسلام توهین کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری عراق امروز با مرتضی سرمدی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در بغداد دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت افزایش تلاش همه با هدف از بین بردن تروریسم تاکید شد.

سرمدی بر حمایت ایران از عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. الخزاعی نیز خاطرنشان کرد: عراق از مدت ها پیش از گسترش تروریسم و خطر آن برای همه و ثبات جهانی سخن می گفت اما امروز تمامی کشورها این خطر را احساس کرده اند و بر ضرورت از بین بردن منابع تروریسم و حمایت بین المللی در این زمینه تاکید دارند.

وی افزود: تروریست ها با اقدامات غیر اخلاقی خود به اسلام توهین کردند لذا همه باید برای از بین بردن پدیده تروریسم تلاش کنند.

خاطرنشان می شود مرتضی سرمدی برای شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در بغداد در حال برگزاری است به عراق سفر کرده است.