شهیدان و جانبازان شیمیایی سند حقانیت و مظلومیت ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر پنج شنبه در دومین یادواره شهدای شیمیایی کشور در سالن ورزشی ولایت بروجرد افزود: امروز شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند و زنده نگه داشتن یاد و خاطر آنها از وظایف مسئولان است.

وی با بیان اینکه ایثارگران سختیهای زیادی را تحمل کرده اند ادامه داد: اگر ایثارگران و خانواده های آنان نبود امروز ما در این شرایط به سر نمی بردیم.

وی افزود: شهدا به تجلیل نیاز ندارند بلکه این ما هستیم که به عنایت شهیدان نیازمندیم.

وی تصریح کرد: با ادامه مسیر و راه شهدا می توانیم از آنها تجلیل و قدرشناسی کنیم و این تجلیل عملی از شهیدان دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: برای حراست از کشور باید فرهنگ ایثارو شهادت طلبی را در جامعه ترویج دهیم.

امام جمعه بروجرد افزود: شهیدان و جانبازان شیمیایی سند حقانیت و مظلومیت این کشور در دوران دفاع مقدس هستند.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به اثرات سلاحهای شیمیایی اظهار داشت: امروز کشورهای سلطه گر جهانی که به دروغ خود را مدافع بشریت می دانند در پی تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمهی هستند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه همین کشورها بودند که سلاحهای شیمیایی در اختیار رژیم بعث عراق می گذاشتند افزود: عراق در دوران دفاع مقدس با استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه مردم خود و ایران جنایتهای بزرگی مرتکب شد.

وی ادامه داد: در طول دفاع مقدس رژیم بعث عراق به قصد انتقام گیری از شکستهای سنگین خود در برابر رزمندگان اسلام به بمباران شیمیایی دست زد.

حجت الاسلام ترابی افزود: آمریکا نیز با حمایت همه جانبه مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی و چراغ سبز نشان دادن به عراق یکبار دیگر در سردشت و حلبچه هیروشیمای دیگری آفرید و برگ سیاهی بر پرونده سراسر ننگین خود افزود.

وی ادامه داد: امروز قدرتهای شیطانی دنیا که خود را مدعی حفاظت از حقوق بشر می دانند از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار برای وارد کردن هرچه بیشتر فشار به کشورهایی که تسلیم خواسته های نامشروع و زیاده خواهیهای آنها نیستند استفاده می کنند.

امام جمعه بروجرد با بیان این مطلب افزود: این کشورها تا دیروز صدام را با سلاحهای کشتار جمعی مجهز می کردند و همین سازمان بین الملل در تجهیز صدام به سلاحهای شیمیایی ید طولانی دارد.