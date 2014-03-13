اورژانس 115 خراسان جنوبی 48 هزار ماموریت انجام داد/ آماده باش 51 پایگاه اورژانس استان در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر محمد رضا آذرکیش بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار کرد:از مجموع ماموریت های اورژانس استان 24 هزار 715 مورد شهری و 19 هزار 814 مورد جاده ای بوده است.

وی از رشد 12 درصد ماموریت های اورژانس 115 استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین از مجموع ماموریت های انجام شده 40 هزار و 165 مورد غیر تصادفی و پنج هزار و 825 مورد تصادفات بوده است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به موارد خدمت رسانی درون شهری گفت: بیشترین ماموریت های انجام شده داخل شهر مربوط به بیماران قلبی با سه هزار و 136 مورد انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح استان 51 پایگاه اورژانس فعال هستند، عنوان کرد: از این تعداد 41 پایگاه شهری و 10 پایگاه جاده ای است.

به گفته وی 74 آمبولانس بنز مدل و دو اتوبوس آمبولانس در پایگاه های اورژانس استان مشغول خدمت رسانی هستند.

آذرکیش در خصوص نیروی انسانی شاغل در پایگاه ها بیان کرد: پایگاه های اورژانس به دو صورت دولتی و خصوصی اداره می شود که از این تعداد پایگاه 23 پایگاه شرکتی با 80 نیرو و مابقی دولتی با 240 نفر مشغول فعالیت می باشند.

آغاز طرح نوروزی اورژانس از 25 اسفند ماه

وی در خصوص طرح نوروزی اورژانس نیز اشاره کرد و بیان داشت: این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه 93 ادامه دارد و اورژانس با تمامی امکانات و نیروی انسانی آماده خدمت رسانی به مسافرین است.

آذرکیش عنوان کرد: مرکز فوریتهای پزشکی در تمامی جاده های اصلی استان و گردنه های حادثه خیز حضوری فعال دارند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به زمان حضور آمبولانس در صحنه حادثه بیان کرد: خراسان جنوبی با توجه به نبود ترافیک شهری و داشتن پایگاه در مکان های متعدد در نرم کشوری قرار دارد.

وی یادآورشد: زمان رسیدن به صحنه حادثه در ماموریت های درون شهری چهاردقیقه و 13 ثانیه و برون شهری هشت دقیقه و 43 ثانیه است.

نیاز استان به 10 پایگاه اورژانس جدید/ 12 هزار مزاحم تلفنی اورژانس در بیرجند

آذر کیش در خصوص کمبود پایگاه های اورژانس در استان گفت: در حال حاضر تعداد 10 پایگاه دیگر در استان نیاز است که می بایست مسئولان و خیرین یک همت نمایند تا هرچه زودتر این 10 پایگاه افتتاح شود.

وی بیان داشت: هرچه بیشتر پایگاه و آمبولانس در مراکز بهداشتی و جاده ها حضور داشته باشند راحت تر و زودتر به مصدومین و بیماران خدمت رسانی می شود.

آذرکیش در ادامه به تلفن های مزاحمی به 115 اشاره و عنوان کرد: طی سال جاری فقط از تلفن همگانی با مرکز 115 بیرجند تنها 12 هزار و 48 مورد مزاحمی داشته ایم.

وی ادامه داد: اگر تمام شهرستان های و سایرمزاحمت های اپراتور همراه و ثابت خانگی را حساب کنیم یک عدد غیرقابل تحملی می شود.

آذرکیش در ادامه با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: سال گذشته در خراسان جنوبی در چهارشنبه سوری آخر سال دو کشته و 25 مصدوم داشته ایم.

به گفته وی از 25 مصدوم 10 مصدوم جزئی بوده و 15 مصدوم به بیمارستان ها انتقال یافته اند که اکثر آنان سوختگی با ترقه بوده است.

آذر کیش در پایان ضمن تشکر از اصحاب رسانه جهت آموزش های لازم به و انعکاس اخبار از همه مردم خواست تا موارد ایمنی چهارشنبه سوری و حوادث جاده ای را رعایت کنند.