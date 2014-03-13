حیات جامعه به امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد/ اقتصاد مقاومتی از "معروف"های مهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان با بیان اینکه 124 هزار پیامبر الهی برای هدایت بشر به سوی خداوند آمدند، اظهار داشت: هدف این پیامبران هدایت انسان در مسیر تقرب به سوی خداوند بوده و راه رسیدن به کمال الهی را هم به انسان نشان دادند.

وی با بیان اینکه کتب آسمانی نیز باب معرفت الهی را به سوی بندگان باز کرده تا بشر مسیر درست را انتخاب کند، افزود: برای رسیدن انسان به باب معرفت الهی و قرارگیری در مسیر هدایت موانعی وجود دارد.

حجت الاسلام میرعمادی دلبستگی به دنیا را یکی از این موانع عنوان کرد و بیان داشت: دنیا هم می تواند بستری برای تعالی و هم زمینه ای برای سقوط انسان باشد.

حکومت اسلامی در برابر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با بیان اینکه خداوند دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به بندگان واجب کرده است، ادامه داد: این دو فریضه به انسان کمک می کند که در مسیر اجرایی شدن احکام و قوانین الهی برای رسیدن به تعالی قرار گیرد.

وی نهی از منکر را برداشتن مانع هواهای نفسانی، ضدارزشها و دوری از دلبستگی به دنیا دانست و گفت: نظارت بر اجرا و عمل کردن به قوانین الهی نیز مصداق امر به معروف است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حکومت اسلامی در برابر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد، عنوان کرد: حیات جامعه به امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد و اگر در این زمینه غفلتی صورت گیرد جامعه دچار مرگ تدریجی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سلامت زندگی انسان و بشریت به امر به معروف و نهی از منکر وابسته است، افزود: خداوند متعال برترین امت را امتی می داند که امر به معروف می کند.

ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی در گرو امر به معروف و نهی از منکر

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به الگو بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان عنوان کرد: این الگو بودن در گرو توجه و تقویت امر به معروف و نهی از منکر است.

حجت الاسلام میرعمادی سالم سازی جامعه و محیط زندگی را در گرو امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان داشت: متاسفانه علی رغم اینکه هزینه های فراوانی برای برخی امور انجام می دهیم که فرع هستند ولی برای موضوع امر به معروف و نهی از منکر که اصل محسوب می شود هزینه ای انجام نمی دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هر مسلمانی باید نسبت به سرنوشت خود و جامعه احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی داشته باشد، ادامه داد: سرنوشت افراد در جامعه اسلامی به هم گره خورده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدف از امر به معروف و نهی از منکر را سالم سازی محیط جامعه، ایجاد امنیت و آرامش مردم دانست و گفت: بالاترین امنیت، امنیت اجتماعی و اخلاقی است که با امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ما در کنار شهری پاکیزه به لحاظ ظاهری نیازمند داشتن شهری پاکیزه به لحاظ معنوی و دارای ملکات اخلاقی هستیم، یادآور شد: استان لرستان دارای مردمی ولایتمدار است و شان مردم این است که لرستان به عنوان استانی دارای امنیت اخلاقی و اجتماعی و استانی متدین زبانزد باشد.

مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند

وی در ادامه سخنان خود از مسئولان خواست که از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و بیان داشت: در این راستا دستگاه قضایی و مدیران باید از این افراد حمایت جدی داشته و آنها را دوست بدارند.

حجت الاسلام میرعمادی از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان سربازان نظام یاد کرد و بیان داشت: این افراد مجموعه ای از جوانان مومن، انقلابی و متدین هستند که برای رضای خداوند کار کرده و حتی یک ریال هم حقوق دریافت نمی کنند.

یکی از معروف های مهم اقتصاد مقاومتی است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از همه دستگاهها خواست که در ایام نوروز و تابستان با توجه به تردد مسافران نوروزی برخی معروف ها و منکرها را برجسته کنند، یادآور شد: یکی از معروف های مهم اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خواستار تبیین اهمیت و مولفه های اقتصاد مقاومتی در کلام رهبر معظم انقلاب شد و بیان داشت: در این راستا می توان بیانات رهبری در این زمینه را چاپ و نسبت به ترویج و تبیین آن اقدام کرد.

وی تلاش، کار، کوشش، سرمایه گذاری، وحدت، برادری، ایجاد فضای امید، اقامه نماز و ... را از دیگر مصادیق "معروف" دانست و خواستار برجسته کردن این معروف ها توسط مسئولان شد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز عنوان کرد: انتظار می رود دست اندرکاران و فعالان ستاد هماهنگی سفر خودشان ابتدا نسبت به رعایت برخی معروف ها از جمله رعایت عفاف و حجاب همت گمارند.

تذکر لسانی به گونه ای انجام شود که شخصیت و کرامت افراد حفظ شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین خواستار برجسته شدن برخی منکرات مانند اسراف، تبذیر، بی حجابی و ... به منظور نهی از آنها شد و گفت: باید معروف ها را برجسته و تشویق و منکرها را برجسته و نهی کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین خواستار تشکیل جلسه توجیهی و هماهنگی دستگاهها با آمران به معروف و ناهیان از منکر شد و گفت: باید در این زمینه تلاش شود که آموزشهای لازم را به این افراد بدهیم.

وی بر ضرورت ارائه آموزشها در زمینه شیوه صحیح تذکر لسانی به آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد و بیان داشت: باید تذکر لسانی به گونه ای انجام شود که شخصیت و کرامت افراد حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر ضرورت پرهیز از توهین و درگیر شدن در فرآیند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین رعایت نزاکت و ادب از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه دینی، عقلی، شرعی، سیاسی و انقلابی است، خواستار توجه همگان به ادای این فریضه الهی شد.