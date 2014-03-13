سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ابقا شد

به گزارش خبر گزاری مهر حکم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مجید فدایی آمده است:

نظر به تجربه و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت "سرپرست اداره کل روابط عمومی" سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.



اهتمام ویژه نسبت به انجام وظایف و مأموریت های محوله از جمله اطلاع رسانی به موقع ، برقراری ارتباط سازنده بین گروه های مختلف با سازمان برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی ، تعامل مؤثر نظام مند با مخاطبان داخل و خارج از سازمان و به ویژه رسانه های ارتباط جمعی ، انتقال دیدگاه ها و اخبار سازمان و پویایی بخش های مختلف روابط عمومی در ستاد سازمان و استان ها ، تحقق اهداف و مصوبات شورای اطلاع رسانی ، انعکاس سریع و دقیق برنامه های سازمان با بهره گیری از تمام ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و پاسخگویی مناسب به ابهامات و شبهات از مهم ترین اولویت های کار شما به شمار می رود که انتظار می رود با جدیت بیشتر انجام گیرد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و مدنظر قراردادن سیاست های دولت تدبیر و امید و سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب وظایف و تکالیف مربوطه با همکاری معاونین و مدیران محترم و با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود سازمان و اداره کل روابط عمومی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.