  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ابقا شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ابقا شد

با حکم دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، مجید فدایی در سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی این سازمان ابقا شد.

  به گزارش خبر گزاری مهر حکم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مجید فدایی آمده است:


نظر به تجربه و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت "سرپرست اداره کل روابط عمومی" سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.


اهتمام ویژه نسبت به انجام وظایف و مأموریت های محوله از جمله اطلاع رسانی به موقع ، برقراری ارتباط سازنده بین گروه های مختلف با سازمان برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی ، تعامل مؤثر نظام مند با مخاطبان داخل و خارج از سازمان و به ویژه رسانه های ارتباط جمعی ، انتقال دیدگاه ها و اخبار سازمان و پویایی بخش های مختلف روابط عمومی در ستاد سازمان و استان ها ، تحقق اهداف و مصوبات شورای اطلاع رسانی ، انعکاس سریع و دقیق برنامه های سازمان با بهره گیری از تمام ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و پاسخگویی مناسب به ابهامات و شبهات از مهم ترین اولویت های کار شما به شمار می رود که انتظار می رود با جدیت بیشتر انجام گیرد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و مدنظر قراردادن سیاست های دولت تدبیر و امید و سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب وظایف و تکالیف مربوطه با همکاری معاونین و مدیران محترم و با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود سازمان و اداره کل روابط عمومی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 2255834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها