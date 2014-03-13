به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی که از اواسط دیدار تیم های مهرام و پتروشیمی در فینال مسابقات باشگاه های بسکتبال غرب آسیا در محل بازی حاضر شده بود اظهار داشت: بازی فینال بود و از آنجا که قرار بود رقابت میان دو تیم ایرانی برگزار شود برای خودم هم جالب بود که بتوانم بازی را از نزدیک ببینم. ضمن اینکه رئیس فدراسیون هم برای حضور در سالن از من دعوت کرده بود.

وی ادامه داد: از اینکه در یک رویداد بین المللی شاهد فینال تمام ایرانی بودم خوشحالم. خوشبختانه بازیکنان دو تیم نمایش خوبی هم از خود نشان دادند. باید به آنها خسته نباشید بگویم. بخصوص به مهرام که به هرحال برتری در این میدان را از آن خود کرد و به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه های آسیا معرفی شد.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه همزمان پیگیر نتیجه فینال لیگ والیبال هم بودم ابراز امیدواری کرد که مهرام بتواند نماینده شایسته‌ای برای ایران در مسابقات پیش رو باشد.

هاشمی با تاکید بر توجه کمیته المپیک به رشته های تیمی خاطرنشان کرد: ورزش ایران در شرایطی قرار دارد که همه ورزشکاران به خصوص رشته های تیمی نیازمند توجه زیادی هستند. البته در دو رشته بسکتبال و والیبال ثبات مدیریت طی سالهای گذشته باعث شده عملکرد خوبی از تیم ها و ورزشکاران آنها شاهد باشیم. امیدوارم این روند خوب در این دو رشته همچنان پیگیری شده و حتی بهتر از این هم شود.

وی در مورد گلایه ملی پوشان بسکتبال از اینکه با وجود گذشت چندین ماه از قهرمانی آنها در آسیا هنوز پاداش هایشان پرداخت نشده است گفت: به آنها این وعده را می دهم که بزودی پاداش های خود را دریافت خواهند کرد. طی صحبتی که با مسئولین وزارت ورزش داشتیم قرار است بزودی مراسمی با حضور ریاست جمهور برگزار شود و پاداش همه قهرمانان پرداخت شود. بنابراین بسکتبالیست ها نگران پاداش هایشان نباشند.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به نشست تخصصی این کمیته با 27 فدراسیون برای حضور در بازیهای آسیایی و بررسی برنامه این فدراسیون ها گفت: بسکتبال یکی از فدراسیون هایی بوده که با مسئولان آن نشست داشتیم. برنامه های این فدراسیون را گرفته‌ایم و قطعا از آن حمایت می کنیم تا در این دوره بتواند در بازیهای آسیایی بهتر از دوره پیش ظاهر شده و مدال طلا بگیرد. در مجموعه اولویت های ما فدراسیون هایی هستند که بازیهای آسیایی را پیش رو دارند.