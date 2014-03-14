دفتر خدمات الکترونیک انتظامی"پلیس +10" در شهرستان میامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک انتظامی" پلیس +10" از تردد 65 کیلومتری مردم شهرستان میامی به شاهرود جلوگیری می شود و مردم می توانند از خدمات این دفتر به راحتی و بدون اتلاف زمان رفت و آمد تا شهرستان های مجاور و با سرعت بیشتر و کیفیت مناسب بهره مند شوند.

در این دفتر خدماتی مانند صدور کارت پایان خدمت، صدور و تمدید گذرنامه، گواهی نامه، صدور برگ خلافی، کارت هوشمند سوخت و یارانه ها ارائه می شود.

در مراسم افتتاح این دفتر که عصر پنجشنبه برگزار شد، امام جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی شهرستان میامی و مسئولان شهرستان میامی حضور داشتند.

