طرح های ویژه نوروزی نیروی انتظامی در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: با اجرای طرح

های ویژه در بخش های مختلف پلیس آگاهی، پلیس راه، فعالیت های درون شهری و برون شهری، پلیس 110 و معاونت اجتماعی ضمن

تامین امنیت مردم برای تعطیلات نوروزی آمادگی کامل داریم.



سردار میرحیدری بیان کرد: طرح تقویت و ارتقاء امنیت اجتماعی با آغاز خریدهای نوروزی از اول اسفند ماه با بکارگیری عوامل ستادی و

اجرایی در جهت کاهش آسیب ها و ارتقاء امنیت و آسایش مردم اجرا شده که خوشبختانه شاهد کاهش سرقتها هستیم.

وی افزود: طرح ویژه عبور و مرور عابران پیاده با هماهنگی شورای ترافیک شهرداری هم بخوبی اجرا شده و تداوم خواهد یافت.



دستگیری 64 سارق



میرحیدری گفت: پاک سازی نقاط آلوده به صورت محله محور با مرکزیت استان و شهرستانها با هماهنگی دستگاه قضایی آغاز شده که با

جمع آوری کلیه سارقان فراری، سارقان آزاد شده که مجددا مبادرت به سرقت می کردند و خرده فروشان مواد مخدر نسبت به سالم سازی

محیط های شهری اقدام کرده ایم.



فرمانده ناجا در استان قزوین یادآورشد: اراذل واوباشی که به حقوق مردم تعرض می کنند با قاطعیت پلیس مواجه شده اند و این طرح تا پایان سال برای تامین امنیت وآسایش مردم اجرا می شود.

میرحیدری اظهارداشت: با مشارکت مردم و اطلاعات خوبی که در اختیار پلیس قرار گرفت توانستیم 64 نفر از سارقان را دستگیر کنیم که

این افراد در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته اند.



والدین مراقب فرزندان در چهارشنبه آخر سال باشند



این مسئول با اشاره به حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: نگاه پلیس به این پدیده دلخراش که باید با فرهنگ سازی در مسیر

درست قرار گیرد نیازمند آموزش است که در این راستا از همه مردم و والدین انتظار داریم برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه ای که می تواند سال نو را به کام آنها تلخ کند مراقب فرزندان خود باشند و عملکرد و تحرک آنها را کنترل و اجازه ندهند آنها مواد محترقه خریداری کنند تا ایام شادی به غم و اندوه تبدیل نشود.



سردار میرحیدری بیان کرد: همه ساله شاهد بروز حوادث دلخراش و صدمات فراوان جسمی، روحی، مالی و معنوی فراوانی هستیم که عید نوروز را به خانواده ها ناگوار کرده که با کمی درایت و اتفکر و هوشیاری و مراقبت می توان در کنار شادی های بی خطر به استقبال

نوروز رفت.

وی اظهارداشت: پلیس در حوزه معاونت اجتماعی در چند سال اخیر نقش هماهنگ کننده در میان دستگاههای فرهنگی را بر عهده گرفته و با جدی گرفتن آموزش در مسیر پیشگیری از آسیب ها حرکت کرده و همچنان امیدوار است با مشارکت خانواده بتوان این حوادث را به کمترین حد رساند.



پلیس مخالف شادی مردم نیست/ نگران حوادث ناگوار چهارشنبه سوری



فرمانده ناجا در استان قزوین بیان کرد: پلیس هیچ مخالفتی با شادی مردم ندارد و تلاش می کند با تامین امنیت روزهای پایانی سال را

با سلامتی و شادابی همراه کند تا خانواده ها در کمال سهولت به امور خود مشغول شوند و نگران نباشند.



وی افزود: خانواده ها باید با جدیت مدیریت کنند و مانع از بروز حوادث احتمالی ناشی از بی احتیاطی در چهارشنبه آخر سال باشند که در این راستا با تلاش شبانه روزی توانستیم از ورود مواد محترقه خطرناک به داخل استان جلوگیری کنیم.



میرحیدری گفت: از مسدود شدن معابر عمومی با قاطعیت جلوگیری و با متخلفان با شدت برخورد می کنیم و افرادی که امنیت و آسایش

مردم را به خطر بیندازند در صورت دستگیری تا پایان تعطیلات نوروزی در اختیار ناجا خواهند بود و آزاد نخواهند شد.



کشف 300 هزار بسته مواد محترقه



وی افزود: در سال گذشته 41 نفر در حوادث چهارشنبه سوری مجروح شدند که هنوز برخی از آنها سلامت خود را بازنیافته اند که امسال با گشت های مشترک با اورژانس، آتش نشانی و پلیس از حوادث جلوگیری خواهیم کرد.



این مسئول گفت: برای مقابله با سودجویانی که با توزیع مواد مخترقه جان انسانها را به خطر می اندازند توانستیم با تلاش ماموران 300

هزار بسته مواد محترقه را کشف و ضبط کنیم که این موفقیت از بسیاری از حوادث جلوگیری خواهد کرد و از مردم هم انتظار داریم درصورت مشاهده مواد خطرناک موارد را با پلیس 110 درمیان بگذارند.

میرحیدری اظهارداشت: طرح محدودیت ترافیکی چهارشنبه آخر سال در برخی خیابانهای شهر قزوین از جمله خیام اجرا می شود که از

شهروندان انتظار داریم در این روز از رفت و آمدهای غیر ضروری با خودروی شخصی خودداری کرده و در مناطق مرکزی و شلوغ شهر کمتر تردد کنند.



وی افزود: برای خرید آسان مردم هم در روزهای پایانی سال در برخی خیابانها مانند خیام محدودیت ورود خودرو را اعمال می کنیم که

ضمن عذرخواهی از مردم برای ایجاد این محدودیت انتظار همکاری بیشتری داریم.



این مسئول گفت: طرح ویژه نوروزی پلیس راه نیز با بسیج همه امکانات و بهره گیری از توانمندی همه دستگاههای اجرایی و راهوران

محله، دهداران، همیاران پلیس و فرهنگ یاران امسال نیز با جدیت اجرا خواهد شد.



وی بیان کرد: این طرح از 25 اسفند ماه آغاز شده و تا 17 فروردین ماه ادامه خواهد یافت و با استفاده از همه ظرفیت ها تلاش می کنیم

امنیت مسافران در ایام عید تامین شود و سفری ایمن داشته باشند.



سردار میر حیدری تصریح کرد: با حضور تیم های مشترک پلیس راه و معاونت بهداری ناجا از رانندگانی که رفتار پر خطر داشته باشندتست الکل و اعتیاد گرفته می شود و از ادامه مسیر رانندگان متخلف با تامین راننده جایگزین جلوگیری خواهد شد.



فرمانده ناجا در استان بیان کرد: با فعال کردن دوربین های ثبت تخلف در جاده های استان در محدوده استحفاظی استان نسبت به کنترل

رانندگی افراد اقدام خواهیم کرد.



کاهش 21 درصدی سوانح جاده ای در استان



میرحیدری گفت: خوشبختانه در حوزه پلیس راه و کاهش تلفات و سوانح جاده ای در ردیف استانهای برتر هستیم و درماه دی در رده دوم و

اسفند رده چهارم کشور قرار گرفتیم.



وی افزود: در 11 ماهه گذشته شاهد کاهش 25 درصدی تلفات جاده ای در استان بودیم که این روند همچنان ادامه خواهد یافت.



میرحیدری از اجرای طرح ویژه ترافیکی در روز طبیعت هم خبر داد و گفت: در خصوص خروج موتورسواران از شهر تدابیر ویژه ای اندیشیده ایم و محدودیت داریم و استفاده از کلاه ایمنی هم اجباری است.

فرمانده ناجا در استان یادآورشد: طرح مشترک پلیس با عابران یاران با استقبال خوب مردم روبرو شده که بیانگر فرهنگ بالای مردم قزوین

است که امیدواریم درخیابانهای بیشتری در شهر اجرا شود.



سردار میرحیدری همچنین گفت: با توجه به مسافرتهای نوروزی و خالی ماندن برخی مناطل با همکاری پلیس آگاهی ورود و خروج مسافران

و مردم در همه مناطق و تفرج گاهها و بوستانها با حضور اکیپ های گشت آگاهی همه محلات کنترل خواهد شد.



این مسئول بازدید از صنوف آسیب پذیر را در اولویت پلیس آگاهی دانست و اظهارداشت: اقدامات کنترلی روزانه و بازدید از صنوف آسیب

پذیر در دستور کار پلیس است و همه صنوف رصد اطلاعاتی می شود تا از بروز برخی مسائل جلوگیری شود.

ماموران پلیس با لباس شخصی خودروهای عمومی را کنترل می کنند



میر حیدری با اشاره به برنامه های برون شهری و کنترل وسایل نقلیه عمومی هم تصریح کرد: با بهره گیری از نیروهای دانشگاه علوم انتظامی و ماموران پلیس استان با افزایش 100 درصدی توان خود ایستگاههای مسیر را بشدت کنترل می کنیم و با استفاده از بازرسان مخفی و نامحسوس و تیم های گشتی در طول مسیر رفتار رانندگان اتوبوس و ناوگان عمومی را کنترل و رصد خواهیم کرد.

وی از فعال شدن سامانه پیامکی 110120 برای نظارت بر رفتار رانندگان اتوبوس خبرداد و اظهارداشت: در کنار تمامی شیشه های اتوبوس ها برچسبهایی با هفت شاخص تعیین شده که صحبت کردن راننده با تلفن همراه، استفاده نکردن از کمربند ایمنی، خستگی و خواب

آلودگی، رانندگی خطرناک، اشکال فنی خودرو، نقص ترمز و برف پاک کن و عدم توقف برای ادای فریضه نماز و تقدیر از راننده به دلیل رفتار مناسب از آیتم هایی است که مسافران در مورد آن نظر خواهند داد که ارسال این پیامک رایگان است و از سوی پلیس به آن توجه می شود.



سردار میر حیدری در پایان ضمن تشکر از رسانه های گروهی، خبرگزاری ها، مطبوعات و بویژه صداوسیما در اطلاع رسانی و ارتقاء سطح فرهنگی عمومی برای انعکاس فعالیتهای پلیس و تحقق مشارکت بیشتر مردم برای رسیدن به اهداف تعیین شده خواستار تداوم این همکاری ها شد.

