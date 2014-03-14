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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۳۹

رایجی خبر داد؛

برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در مسجد امام حسین (ع) گرگان

برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در مسجد امام حسین (ع) گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه مقاومت مسجد امام حسین (ع) کوی طهماسبی شهرستان گرگان اعلام کرد مراسم استقبال از سه شهید گمنام به همراه دعای ندبه در این مسجد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رایجی شامگاه پنجشنبه در گرگان در گفتگو با خبرنگاران گفت: در مراسم دعای ندبه این هفته مسجد امام حسین (ع) در کنار این سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی خواهد کرد.

رایجی با بیان این که این سه شهید فردا وارد گرگان می شوند افزود: پیکر این سه شهید ساعت 11 روز جمعه 23 اسفند در مصلی گرگان مورد استقبال مردم شهید پرور گرگان قرار خواهد گرفت و بعد از نمازجمعه نیز تشییع خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از نماز نیز پیکر شهدا به سمت شرق استان و شهرستان مینودشت حرکت خواهد کرد تا در روز شنبه 24 اسفندماه در تپه نورالشهدا جنب دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت آرام بگیرند.

کد مطلب 2255880

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