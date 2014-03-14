برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در مسجد امام حسین (ع) گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رایجی شامگاه پنجشنبه در گرگان در گفتگو با خبرنگاران گفت: در مراسم دعای ندبه این هفته مسجد امام حسین (ع) در کنار این سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی خواهد کرد.

رایجی با بیان این که این سه شهید فردا وارد گرگان می شوند افزود: پیکر این سه شهید ساعت 11 روز جمعه 23 اسفند در مصلی گرگان مورد استقبال مردم شهید پرور گرگان قرار خواهد گرفت و بعد از نمازجمعه نیز تشییع خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از نماز نیز پیکر شهدا به سمت شرق استان و شهرستان مینودشت حرکت خواهد کرد تا در روز شنبه 24 اسفندماه در تپه نورالشهدا جنب دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت آرام بگیرند.