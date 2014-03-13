تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و سوم اسفندماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1345 هجری قمری و چهاردهم مارچ سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* سیاه جامگان مشهد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* گهر دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

* نیروی زمینی تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* گل‌گهر سیرجان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* صنعت نفت آبادان - پدیده مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان

گروه ب:

* پیکان تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* یزد لوله - نفت و گاز گچساران، ساعت 15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* نفت مسجد سلیمان - ابومسلم مشهد، ساعت 15:15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

* راهیان کرمانشاه - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه

* آلومینیوم هرمزگان - پارسه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* پاس همدان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان

- پنجمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان از امروز درحالی در شهر آنتالیا ترکیه آغاز می‌شود که در وزن 48 کیلوگرم ماریه قادری‌نژاد، در وزن 56 کیلوگرم زهرا سلحشور و در وزن 60 کیلوگرم صبا شریفی در بخش دختران و در وزن 52 کیلوگرم مهدی محمدی، در وزن 56 کیلوگرم عرفان آهنگریان، در وزن 75 کیلوگرم میلاد عارفی و در وزن 80 کیلوگرم سینا خلیلی در بخش پسران به مصاف حریفان خود می‌روند.

- هفته بیست و پنجم از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار آسبورگ و شالکه آغاز می‌شود.

- هفته بیست و هشتم از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار ختافه و گرانادا آغاز می‌شود.

- تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در دومین و آخرین دیدار از تورنمنت سرداران شهید استان مازندران به مصاف تیم نساجی مازندران می‌رود.