ماجرای مناظره ای که موجب راهپیمایی در کشورهای اسلامی شد/ میلیونها کتاب علیه تشیع نگاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه همایش فاطمیون با حضور دکتر عصام العماد متفکر برجسته تشیع، آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسئولان و مدیران اجرایی، روحانیون و ائمه جماعات و مردم متدین و انقلابی ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام سید محسن محمودی در ابتدای این همایش با اشاره به روز بزرگداشت شهدا اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس که بسیاری از کشورها در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کردند و نظام اسلامی در همه زمینه ها تحریم شده بود، عده ای جوان مخلص و بسیجی مطیع ولی فقیه با تقدیم بهترین سرمایه خود باعث عزت و عظمت نظام اسلامی شدند.



شهدا از بهترین سرمایه های خود گذشتند



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود:‌ شهدا کسانی هستند که با لبیک گفتن به فرمان رهبر و مقتدایشان از با ارزش ترین سرمایه انسانی که جانشان بود گذشتند تا امروز جامعه در آسایش و امنیت کامل به سر ببرد و وظیفه ما در قبال خانواده معظم شهدا و یادگاران آنان بسیار سنگین است.

وی محمودی بر لزوم انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل های آینده تاکید کرد و افزود: ما وظیفه داریم فرهنگ جبهه و شهادت را به نسل جوان انتقال داده تا کشور از گزند دشمنان محفوظ بماند و نسل جوانی که آینده سازان مملکت هستند باید با فرهنگ غنی ایثار و شهادت آشنا شده تا بتوانند با تهدیدات فرهنگی در قالب جنگ نرم دشمن مقابله کنند.



امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه بهترین روش برای ادامه راه شهدا این است که اهداف آنها را بشناسیم و در جهت ترویج و نهادینه کردن این اهداف تلاش کنیم، عنوان کرد: قطعا هدف شهدا چیزی جز حفظ نظام اسلامی نبود و اگر تک تک آحاد جامعه در هر سمت و جایگاهی که هستند از شهدا الگو بگیرند و هرکس به نحوه احسن در جایگاه خود تلاش کند، به هدف والا و نهایی شهدا نزدیک می شود.



وهابیت در بسیاری از کشورها ی اسلامی نفوذ کرده است



این مسئول سپس به اهداف فرقه وهابیت نیز اشاره کرد و بیان داشت: همان جریانی که از زمان صدر اسلام در مقابل اهل بیت شکل گرفت، امروز با عنوان تفکر وهابیت در بسیاری از کشورهای اسلامی ریشه دوانده است و همان روشی که خوارج نهروان داشتند امروز وهابیت علیه شیعیان دنبال می کنند.



وی ادامه داد:‌ دشمنان نظام به دلیل الگوبرداری دیگر کشورهای اسلامی از انقلاب ایران همواره به دنبال ضربه زدن به ملت های مسلمان هستند و با ایجاد تفرقه در میان مذاهب مختلف کشور سعی دارند بیداری اسلامی را که از انقلاب ایران سرچشمه گرفته تحت کنترل خود قرار دهند.

دکتر عصام العماد نیز در این همایش با اشاره به ضرورت آشنایی با مبانی و تفکر وهابیت اظهار داشت: بخاری از بزرگترین و مقدس ترین شخصیت های مکتب تسنن و فرقه وهابیت است و وی قبل از تولد امام عصر(عج) به دنیا آمده است.



استاد جامعه المصطفی العالمیه افزود: وی درباره شخصیت حضرت زهرا(س) و حضرت علی (ع) می گوید که علی در زمانی که فاطمه زنده بود، نزد مردم آبرو داشت و وقتی که فاطمه رحلت کرد دیگر مردم به وی سلام هم نمی کردند.



وی ادامه داد:‌ در وهابیت همیشه به ما تعلیم داده اند که امام علی(ع) از فاطمه یک بهره برداری برای مقاصد سیاسی خود می کرد و تهمت های ناروایی را به امام اول شیعیان نسبت می دهند اما هیچ کدام جرأت نمی کنند بر علیه حضرت زهرا(س) کتاب نوشته و دشنام بدهند و حتی در زمان امویان که به ائمه معصومین به راحتی دشنام داده می شد، هیچکس به حضرت زهرا توهین نمی کرد.



عماد اضافه کرد:‌ یکی از علمای وهابی در یکی از مناظرات براحتی اعلام کرد که عیب از حضرت زهرا(س) است و این سخن آنقدر برای وی گران تمام شد که فردای آن روز به همراه دخترش در برنامه تلویزیونی حاضر و اعلام کرد که نام دخترش فاطمه است.



مناظره ای که موجب راهپیمایی در کشورهای اسلامی شد



این متفکر برجسته با اشاره به مناظره علامه تیجانی با سه نفر از وهابیون سرشناس گفت: مناظره علامه تیجانی با سه نفر از روحانیون وهابی یکی از بزرگترین مناظرات تاریخ است که حتی حسنی مبارک هم اعلام کرد که من این مناظرات را می بینم و در زمان مناظره علامه تیجانی بازار 22 کشور اسلامی تعطیل می شد.

وی عنوان کرد: در یکی از مناظرات که با موضوع شخصیت حضرت زهرا(س) بین علامه تیجانی با سه روحانی وهابی دنبال شد، علامه تیجانی گریه کرد و خواندن خطبه حضرت زهرا را مبنای مناظره قرار داد و روند مناظره طوری پیش رفت که پس از آن در کشورهای سودان و یمن راهپیمایی علیه وهابیت انجام شد.



کتب وهابیت بر وجود امام عصر(عج) تأکید دارد



عصام العماد درباره نظر وهابیت درباره امام عصر(عج) نیز متذکر شد:‌ امام صادق (ع) در حدیثی می فرمایند که استدلال کنید که با همین روحیه استدلال می توان طرف مقابل را قانع کرد و بهترین راه آشنایی وهابیت با امام عصر(عج)، مستند کردن وجود ایشان با مدارک ابن تیمیه که مورد وثوق وهابیت است، می باشد.



این اندیشمند جهان تشیع یادآور شد:‌ ابن تیمیه گفت امام مهدی فرزند فاطمه است و حضرت مهدی از امامان دوازده گانه می باشد ولی اعلام می کند که مهدی ما با مهدی شیعه که فرزند امام حسن عسکری متفاوت است.



وی درباره حادثه غدیر و نظر وهابیت نیز افزود:‌در حدیث غدیر پیامبر اکرم(ص) به توصیف امام علی(ع) می پردازد و من معتقد هستم که پس از رحلت نبی مکرم اسلام، امام علی و ائمه معصومین شهید و کلمات رسول اکرم ترور شدند و ما در مدارس وهابیت حدیث غدیر را می خوانیم اما این احادیث خاصیت روحی خود را از دست داده بودند.

مذهب تشیع راسخ ترین و استوارترین مکتب جهان است



دکتر عصام العماد اظهار داشت: وهابیون تبلیغ را مقدس می دانند اما در ایران زمانی که فارسی را آموختم سوار یک تاکسی بودم، راننده از من پرسید شغلت چیست گفتم مبلغم، خندید و گفت مبلغ که این شغل نمی شود و من گمان کردم در بانکی یا اداره ای کار می کنی ،تبلیغ که شغل نشد، در حالی که وهابیون مبلغ را می بوسند و تکریم می کنند، همه تبلیغ می کنند.



وی گفت: اگر شیعیان همه مبلغ باشند تمام جهان شیعه می شوند، چرا که اعتقادات و مذهب شیعه بسیار راسخ، استوار و بی نقص است و کتب آیت الله شرف الدین و یا شب های پیشاور را نشر دهیم.



این دانشمند شیعی اظهار داشت: اکثر افراد که شیعه شدند وهابی هستند، چون وهابیت با اهل بیت خصومت دارد و درگیر است و همین ضعف آن ها است، اگر بتوانیم یک روایت، یک حدیث و … برای آن ها باز و بیان کنیم منقلب شده و شیعه می شوند، امام حسین(ع) و امام علی(ع) را محکوم می کنند اما اگر یک حدیث برایشان در حقانیت این بزرگواران به خوبی بیان و باز گردد شیعه می شوند.



عماد ادامه داد: بنده در زمانی که وهابی بودم به امام علی فحاشی می کردم و از دشمنان سر سخت امام اول بودم اما روزی کتابی درباره امام علی(ع) خواندم و آن کتاب برمن اثر گذاشت به همین خاطر اگر استدلال منطقی صورت بگیرد، زمینه رشد تشیع فراهم می شود.

وی اضافه کرد: اگر انقلاب اسلامی نبود من هیچگاه شیعه نمی شدم و به جرأت این انقلاب در من اثر مهمی گذاشت و اگر تا قبل از انقلاب 40 کتاب علیه تشیع نوشته شده بود اما اکنون میلیون ها کتاب برای ضربه زدن به وهابیت نگاشته شده است.