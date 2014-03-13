به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور پنجشنبه در یادواره شهدای غواص و آبی خاکی استان فارس اظهار داشت: حدیث واقعی شهدا یک کلمه است، شهدا ایثار و مقاومت را به ما یاد دادند و به همگان آموختند که « إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ». شهدا به ما آموختند که تنها نگوییم « رَبُّنَا اللَّهُ» بلکه «ثُمَّ اسْتَقَامُوا» را نیز بیان کنیم.

وی اضافه کرد: این استان مملو از افراد مدیر و مدبر و کسانی است که در نهضت اسلامی از سابقون محسوب شده و در هرم مدیریتی کشور منشا اثر هستند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس خاطرنشان کرد: فارس مفتخر است که در طول هشت سال دفاع مقدس با غیرت و مردانگی پا در رکاب امام(ره) ایستاد و امروز این یادواره به حرمت دو هزار و 400 شهید برگزار می‌شود که به طور عمده در پنج عملیات جان شیرین خود را تقدیم آرمان‌های انقلاب کردند.

دبیر کل کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید فارس با بیان اینکه 17 روز برگزاری کنگره سرداران این استان را مشحون از عطر شهادت و ایثار کرد گفت: بیشتر شهدای غواص فارس در سال 62 و عملیات خیبر در منطقه هورالعظیم و جزیره مجنون، سال 63 در عملیات بدر، عبور از اروند رود در والفجر هشت و سال 65 در کربلای چهار و پنج به مقام شهادت نائل آمدند.

وی ابراز داشت: رفتن در داخل هور و به آب زدن در شب‌های یخبندان تصویر مردانی را زنده می‌کند که ناخن‌هایشان از شدت سرما کبود و فک‌هایشان لرزان اما دل‌هایشان گرم بود.

سردار غیب پرور افزود: پیکر برخی از شهدای غواص تا سال‌ها در همان مناطق ماند که از آن جمله شهید خلیل فردوسی فرزند یتیمی که دردانه مادری دردمند بود و تیر به پیشانی وی اصابت کرد.

وی ادامه داد: تمام استان‌های کشور و تمام یگان‌های ارتش و سپاه چنین دلاورمردی‌ها و رشادت‌هایی را در تاریخ ثبت کردند.