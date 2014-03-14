به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتاد و هفتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور وزیر بهداشت، روسا، معاونین و مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نیز معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار خواهد شد و پیرامون برنامه های اجرایی سال 93 نظام سلامت برای ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی تصمیم گیری خواهد شد.
با حضور وزیر بهداشت؛
اجلاس فوق العاده روسای دانشگاه های علوم پزشکی امروز برگزار می شود
اجلاس فوق العاده روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه 23 اسفندماه برگزار می شود.
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