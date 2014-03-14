اجلاس فوق العاده روسای دانشگاه های علوم پزشکی امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتاد و هفتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور وزیر بهداشت، روسا، معاونین و مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نیز معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار خواهد شد و پیرامون برنامه های اجرایی سال 93 نظام سلامت برای ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی تصمیم گیری خواهد شد.