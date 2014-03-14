تغییر ریاست قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور/ حکم جدید برای رئیس سابق

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم دکتر علی جعفریان امور ویژه ای از ریاست دانشکده پزشکی خواسته شده است که شامل تدوين برنامه چهارساله دانشكده براساس نقشه علمي و اولويت‌هاي دانشگاه، ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي عمومي از طريق تكميل برنامه "پزشكي 90"، استانداردسازي دوره هاي آموزشي تخصصي، فوق تخصصي و فلوشيپ، توجه ويژه به رشته هاي علوم پايه پزشكي و استفاده از ظرفيت هاي موجود در دانشگاه براي توسعه كيفي آنها و توسعه پژوهش در علوم پايه و باليني با نگاه هدفمند و رويكرد حل مسئله است.

همچنین حمايت از ارائه خدمات درماني پيشرفته و نوين توسط اساتيد توانمند، برنامه ريزي براي استقرار رفتار حرفه‌اي در كليه سطوح و طراحي نحوه ارزيابي آن، بهره‌گيري مناسب از روش‌هاي نوين جذب دانشجو و استاد با هدف ارتقاي كارايي نيروي انساني و تمهيد شرايط لازم براي گسترش ارتباطات بين المللي و جذب دانشجوي خارجي با همكاري معاونت بين‌الملل دانشگاه از دیگر برنامه های ویزه ای است که در حکم ریاست دانشکده پزشکی آمده است.

دكتر سيد اميرحسين امامي دانشيار گروه داخلي دانشكده پزشكي است.

دكتر جعفريان همچنین در حکم دیگری دكتر فاطمه السادات نيري رئیس پیشین دانشکده پزشکی را به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در حوزه خيرين منصوب کرد.

پیش از این با نظرسنجی از اعضای هیات علمی کمیته ای برای تعیین رئیس دانشکده پزشکی تشکیل شده بود که پس از ارزیابی نظرات اعضای هیات علمی دانشکده، دكتر سيد اميرحسين امامي انتخاب شد.