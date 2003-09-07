خبر شكايت كريستو فرره نه منطقي است ،نه واقعيت دارد

حسين آروني قائم مقام باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: من نمي دانم اين خبر از كجا آمده و منبع آن چه كسي بوده است ، فقط مي دانم نه واقعيت دارد ونه منطقي به نظر مي رسد.

وي افزود : روزي كه ما با كريستو فرره وارد مذاكره شد يم قرار شد پس از شركت در تست پزشكي و فني باشگاه و در صورت مورد تائيد قرار گرفتن از سوي كادر فني قرار دادش را با پرسپوليس ثبت كند . در صحبت هايي كه با اين بازيكن داشتيم عنوان كرديم حتي اگر قراردادش را با پرسپوليس ثبت كند اما در تست فني اين باشگاه رد شود قرارداد او به طور اتوما تيك فسخ خواهد شد .

آروني ادامه داد : متاسفانه يا خوشبختانه بايد بگويم برخي از دشمنان پرسپوليس سعي دارند با انتشار اكاذيب جو اين تيم را بر هم بزنند كه موفق به انجام اين كار نخواهند شد.

قائم مقام با شگاه پرسپوليس در پايان صحبت هايش ابراز اميدواري كرد كه اين تيم دربازي روز دوشنبه مقابل ابومسلم به پيروزي قاطع برسد تا در ميدان مسا بقه جواب مخا لفانش را بدهد.