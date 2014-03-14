به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل شهرداری ساوه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این بازی بازی بازی خوبی و تیم ساوه تیم خوب و جوانمردی بود؛ در نیمه دوم کمی به ما فشار آورد اما بیشتر بخش‌های بازی در کنترل ما بود و در نهایت نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد.

وی پیرامون علت عدم قهرمانی گیتی‌پسند بیان داشت: این مسئله دلایل مختلفی دارد اما دو دلیل عمده آن نتایج تیم‌های دیگر در نیم‌فصل دوم بود که خارج از زمین رقم خورد و این موضوع به ما خیلی ضربه زد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: موضوع دیگر مصدومیت‌های بیش‌از حد بازیکنان ما بود زیرا ما 21 یا 22 هفته را بدون ترکیب اصلی و همه بازیکنان خود بازی کردیم و این مسئله نیز بر کار ما اثرگذار بود.

وی پیرامون سطح مسابقات لیگ برتر فوتسال در سال جاری تصریح کرد: نیم‌فصل نخست تیم‌ها خوب و جوانمردانه بازی می‌کردند و همه با آمادگی کامل داشتند اما اتفاقاتی در نیم‌فصل دوم باعث شد که شیرینی این موضوع از بین برود.

لک دامه داد: به هر حال مسائل خاصی که در هر بازی پیش می‌آید یا قهرمانی‌ها پس از مدتی از یادها می‌رود اما آنچه باقی می‌ماند، محیط آلوده فوتسال بوده و امیدوارم در سال‌های آینده این روند بهتر شود.

وی پیرامون شرایطش برای سال بعدی و اینکه آیا در این تیم می‌ماند یا خیر، خاطرنشان کرد: خودم خیلی دوست دارم در اصفهان بمانم اما اینها همه بسته به نظر مدیریت داشته و اگر بمانم، سعی دارم تیم را با شکل بهتری ببندم و بازیکنان خوبی جذب کرده و وضعیت تیم را سر و سامان ببخشم اما تکلیف ما مشخص نیست و همه اینها به نظر باشگاه بستگی دارد.