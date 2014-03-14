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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۳

رضا لک:

نتایج امسال لیگ برتر در خارج از زمین رقم خورد/ گیتی‌پسندی‌ها بخواهند، می‌مانم

نتایج امسال لیگ برتر در خارج از زمین رقم خورد/ گیتی‌پسندی‌ها بخواهند، می‌مانم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: متاسفانه نتایج امسال لیگ برتر در خارج از زمین رقم خورد و یکی از دلایل عدم قهرمانی گیتی‌پسند در فصل جاری نیز همین مسئله بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل شهرداری ساوه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این بازی بازی بازی خوبی و تیم ساوه تیم خوب و جوانمردی بود؛ در نیمه دوم کمی به ما فشار آورد اما بیشتر بخش‌های بازی در کنترل ما بود و در نهایت نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد.

وی پیرامون علت عدم قهرمانی گیتی‌پسند بیان داشت: این مسئله دلایل مختلفی دارد اما دو دلیل عمده آن نتایج تیم‌های دیگر در نیم‌فصل دوم بود که خارج از زمین رقم خورد و این موضوع به ما خیلی ضربه زد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: موضوع دیگر مصدومیت‌های بیش‌از حد بازیکنان ما بود زیرا ما 21 یا 22 هفته را بدون ترکیب اصلی و همه بازیکنان خود بازی کردیم و این مسئله نیز بر کار ما اثرگذار بود.

وی پیرامون سطح مسابقات لیگ برتر فوتسال در سال جاری تصریح کرد: نیم‌فصل نخست تیم‌ها خوب و جوانمردانه بازی می‌کردند و همه با آمادگی کامل داشتند اما اتفاقاتی در نیم‌فصل دوم باعث شد که شیرینی این موضوع از بین برود.

لک دامه داد: به هر حال مسائل خاصی که در هر بازی پیش می‌آید یا قهرمانی‌ها پس از مدتی از یادها می‌رود اما آنچه باقی می‌ماند، محیط آلوده فوتسال بوده و امیدوارم در سال‌های آینده این روند بهتر شود.

وی پیرامون شرایطش برای سال بعدی و اینکه آیا در این تیم می‌ماند یا خیر، خاطرنشان کرد: خودم خیلی دوست دارم در اصفهان بمانم اما اینها همه بسته به نظر مدیریت داشته و اگر بمانم، سعی دارم تیم را با شکل بهتری ببندم و بازیکنان خوبی جذب کرده و وضعیت تیم را سر و سامان ببخشم اما تکلیف ما مشخص نیست و همه اینها به نظر باشگاه بستگی دارد.

کد مطلب 2255912

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