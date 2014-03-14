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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۳

رضا عقابی:

پیروزی مقابل شهرداری ساوه، حق گیتی‌پسند بود

پیروزی مقابل شهرداری ساوه، حق گیتی‌پسند بود

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه گفت: پیروزی مقابل شهرداری ساوه، حق گیتی‌پسند بود و در دیدار پنجشنبه شب حق به حق‌دار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عقابی شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: بازی خوبی بود و هر دو تیم جوانمردانه بازی کردند اما به هر حال نتوانستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

وی پیرامون شرایط شهرداری ساوه تصریح کرد: تنها چهار هفته است که این تیم را به دست گرفتم و قبل از بازی به بازیکنان گفتم بازی سنگینی را در پیش‌رو داریم و از نظر بدنی آنها کمی کم آورده بودند اما خوشحال هستم که با نتیجه هفته گذشته، در لیگ باقی ماندیم و باید بگویم امروز بازی، مسابقه متعادلی بود و حق در این مسابقه به حق‌‌دار رسی.

سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه درباره اینکه در لیگ برتر ماندگار شده بیان داشت: ماندگاری ما در لیگ برتر هفته گذشته قطعی شد و امروز سعی کردیم از بازیکنانی که در لیگ کمتر بازی کرده بودند، استفاده کرده و خدا را شکر که توانستیم در لیگ بمانیم و امیدوارم برای سال آینده تیم خوبی ببندیم.

ور در پاسخ به اینکه آیا در این تیم می‌ماند، اضافه کرد: همه چیز بستگی به تصمیمات هیئت مدیره و استراتژی آنها برای سال آینده بستگی دارد؛ من خودم دوست دارم برای این تیم خدمت کنم.

کد مطلب 2255913

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