به گزارش خبرنگار مهر، رضا عقابی شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: بازی خوبی بود و هر دو تیم جوانمردانه بازی کردند اما به هر حال نتوانستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

وی پیرامون شرایط شهرداری ساوه تصریح کرد: تنها چهار هفته است که این تیم را به دست گرفتم و قبل از بازی به بازیکنان گفتم بازی سنگینی را در پیش‌رو داریم و از نظر بدنی آنها کمی کم آورده بودند اما خوشحال هستم که با نتیجه هفته گذشته، در لیگ باقی ماندیم و باید بگویم امروز بازی، مسابقه متعادلی بود و حق در این مسابقه به حق‌‌دار رسی.

سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه درباره اینکه در لیگ برتر ماندگار شده بیان داشت: ماندگاری ما در لیگ برتر هفته گذشته قطعی شد و امروز سعی کردیم از بازیکنانی که در لیگ کمتر بازی کرده بودند، استفاده کرده و خدا را شکر که توانستیم در لیگ بمانیم و امیدوارم برای سال آینده تیم خوبی ببندیم.

ور در پاسخ به اینکه آیا در این تیم می‌ماند، اضافه کرد: همه چیز بستگی به تصمیمات هیئت مدیره و استراتژی آنها برای سال آینده بستگی دارد؛ من خودم دوست دارم برای این تیم خدمت کنم.