نفرات اعزامی به اسنوکر آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر بزرگسالان کشورمان روز سه‌شنبه 20 اسفندماه با حضور چهار بازیکن متشکل از احسان حیدری نژاد، سعید ابویسانی، محمد لبابی و سیاوش مزینی با قضاوت علیرضا سیل سپور و اردوان نظری در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و در پایان سعید ابویسانی و احسان حیدری نژاد با کسب مقام‌های اول و دوم جهت اعزام به سی‌امین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر آسیا 2014 انتخاب شدند.

این مسابقات با فرمت دو حذفی برگزار شد و در جریان آن روی میز یک که با قضاوت علیرضا سل سپور همراه بود، سعید ابویسانی به قید قرعه به مصاف سیاوش مزینی رفت و در پایان موفق شد با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی برسد.

روی میز 2 نیز محمد لبابی به قید قرعه به مصاف احسان حیدری نژاد رفت و در پایان لبابی با نتیجه 4 بر 2 به برتری دست یافت. در ادامه برندگان این دوبازی یعنی ابویسانی و لبابی به مصاف یکدیگر رفتند و بازندگان آن یعنی مزینی و حیدری‌نژاد با یکدیگر روبه رو شدند که در نهایت ابویسانی 4 بر 3 از سد لبابی گذشت و حیدری نژاد 4 بر یک مقابل مزینی به پیروزی رسید و ابویسانی به عنوان اولین بازیکن منتخب به اردوی تیم ملی دعوت شد.

در بازی پایانی نیز احسان حیدری نژاد به مصاف محمد لبابی رفت و بانتیجه 4 بر یک به برتری رسید و به عنوان نفر دوم به اردوی تیم ملی دعوت شد.

لازم به ذکر است امیر سرخوش و سهیل واحدی به عنوان بازیکنان سوم و چهارم مستقیما به اردوی تیم ملی دعوت شدند.